【新冠肺炎】美國新增近3萬宗確診　特朗普：民眾可戴非醫用口罩

美國總統特朗普（Donald Trump）4月3日表示，政府建議民眾外出時可自願選擇戴上布口罩，作為減少新型冠狀病毒（COVID-19）散播的手段。

特朗普在白宮舉行例行記者會時指，疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）會提出戴口罩準則指引，稱CDC並不建議大家戴醫用口罩。他稱有關指引不是取代保持社交距離的措施。

不過特朗普表示，相信自己不會遵照指引，稱自己與各國領袖會面，因此不認為在這些情況戴口罩出席，但不排除會改變主意。他亦提到會簽署《國防生產法案》，禁止N95口罩等醫療物資出口國外。

負責製造N95口罩的3M公司在記者會前表示，該公司會為美國供應更多N95口罩，但指限制向其他國家出口會引起人道問題，因此無意推掉加拿大的定單。不過特朗普則抱怨3M的舉動。

鄰國加拿大亦對華府的決定感到不滿，總理杜魯多（Justin Trudeau）指，該措施會適得其反，形容美國作出錯誤的決定。副總理方蕙蘭（Chrystia Freeland）表示加拿大會採取一切措施捍衛國家利益，但沒正面回答會否向華府報復。

另外，特朗普被問到會否發布全國居家令，阻止疫情擴散時，稱會交由各州長自行決定，指全國接近9成民眾已經留在家中。現時美國有最少41個州份、以及首都華盛頓都已經採取相關措施。

根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，截至3日，當地新增28667宗確診病例，1094人不治，創下單日新高。目前全國共有273880宗個案，7077人不治，9521人康復。