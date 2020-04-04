【清明節】沙田寶福山掃墓人潮消失　職員限三支香：拜完神好離開

今日是清明節，在新型冠狀病毒疫情嚴峻下，政府呼籲市民押後掃墓日子。在沙田寶福山，今日仍有不少孝子賢孫前來拜祭，但人流明顯較往時疏落，人龍蛇餅不再，毋須排隊已可進入。龕場內防疫措施嚴謹，規定每人燃三支香，又限制每次僅四人進入龕堂。有市民表示，疫情之下，堅持親身拜祭，以聊表心意，「我送禮物畀你，都希望親手交畀你，如果真係嚟唔到，可以寄畀你，但唔會假手於人。」

新冠肺炎疫情加劇，有不少市民堅持在清明節前來沙田寶福山拜祭，不過人流明顯較以往疏落，場內未見人龍，市民毋須排隊，就可直接入內。寶福山內實行防疫措施，門口有職員量度市民體溫，亦不時有廣播提醒戴口罩，離開時要洗手。

政府早前指，在「禁聚令」下，掃墓不獲豁免，市民掃墓時須遵守不多於四人聚集的規定，住同一戶者除外。另外，前往拜山的群組之間亦應保持最少1.5米距離。

職員呼籲勿久留：拜完好走

寶福山龕場依山而建，約幾個龕堂為之一層，但行人通道較狹窄，為免人群聚集，每層均有兩至三名位職員駐守，提醒市民每個龕堂只容納四人拜祭，規定每人燃三支香，又提醒場內人士，勿長期逗留，「拜完神好離開！」

一家六人前後腳入龕堂避聚集

市民葉小姐與家人及親戚一共六人前來寶福山拜祭。她指，有注意「禁聚令」限制，故會分批進入龕堂，避免違規超過四人聚集，「呢度都好嚴，唔會同一時間拜，一多過四個人叫你走 。」她又指，現場有措拖以防人群聚集，「我嗰度唔可以燒香，只可以放祭品，拜完就走。」

葉小姐指，清明節是紀念祖先的重要日子，堅持正日掃墓祭祖，「你嗰日出世，都希望嗰日紀念，過後就無意思。」她指，今日帶來雞、麵包、生果及酒拜祭，直言網上祭祀難以聊表心意，「我送禮物畀你，都希望親手交畀你，如果真係嚟唔到，可以寄畀你，但唔會假手於人，叫人求其買份禮物，無意思，無心。」

葉小姐堅持正日親身祭祀，「我送禮物畀你，都希望親手交畀你，如果真係嚟唔到，可以寄畀你，但唔會假手於人。」（胡家欣攝）

以往排隊逾一小時才成功進入

市民馬先生表示，留意到今日寶福山人流明顯減少，「差好遠，以往人龍排到出去，要等個幾至兩個鐘 。」他表示，不怕在疫情之下拜祭，已戴上口罩，做足防疫措施。雖然政府呼籲市民押後掃墓日子，但是他就希望把握時間，「今日都唔知聽日事，我都幾廿歲啦，分分鐘我自己都走埋。」

一人拜祭的市民不止馬先生，還有手持花束的杜先生。他指，去年一家四口與數個親戚在清明節祭祖，今年則因應疫情，選擇獨自前來。「我睇人流，今日落嚟，如果多人，就唔想去。」他表示，若平日龕場人流較少，考慮日後再與家人前來。