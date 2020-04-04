清明節・新冠肺炎｜限聚令下　市民超過4人拜山　未見執法巡查

政府上周頒下「限聚令」，禁止於公眾地方多於4人聚集，並呼籲公眾避免於清明節掃墓。 今日（4日）為清明節正日，於早上約8時多，在將軍澳華人永遠墳場人流不算太多，有市民違規聚集，但未見有警方、食環署等執法人員在場。 現場有部份市民多於4人前來拜祭，未知是否同住家人，當中有一行6人到場的市民，稱自己與家人會分開行，而拜祭時亦會排隊進行拜祭儀式。有掃墓人士指擔心增加感染風險，會避免在場進食及做足防護措施。

有市民拜山時多於四人聚於墳前，若非同住家人便可能違例。（張嘉敏攝）

於早上約8時多，在將軍澳華人永遠墳場前往掃墓人士未算太多，至約10時多人現場人流漸增。現場沿路有不少民安隊人員及保安站崗，於入口處有廣播提醒「限聚令」的新措施，但記者逗留約2個多小時期間，未見有警員或食環署人員在場。

有懷疑違規情況 多於四人聚集

現場可見仍有市民多於四人前往掃墓，部份更有5至6人涉嫌未有遵守規限聚集於墓前，有人則分批上香及進行儀式。此外，有人雖帶同燒豬等食品拜祭，但未見有掃墓人士於儀式後進食。按照新例，假如不是同住，超過4人同時拜山便可能違規。

+ 6 + 5 + 4

市民避現場進食

范先生共有6人往掃墓，稱獲悉政府呼籲及新措施，但認為一年一度的祭祀活動不能取消。為免違反規例，他與家人分開行上山，又會分批進行儀式，「會隔開、排隊拜。」他們又有帶同燒豬等食物上山，但表示不會即場食，「食嘢始終要除低口罩。」蔡先生同樣有帶燒豬拜祭，他稱過往會即場食，但今次則會帶走，其同行人士稱始終有所擔心，「快啲搞掂快啲走。」

人流減一半

一行三人的何小姐戴上口罩及手套拜祭，她稱擔心有感染風險，但認為拜祭先人難改期，因此已做足防護措施，包括有消毒液、口罩及眼罩。她稱今日人流明顯減少，較過往少約一半；她說認同政府措施目的，但認為來得太遲，仍要靠市民自律。一行四人的陳先生稱，自己有戴上口罩及做好手部衞生，認為可預防感染。他稱今日人流減少逾一半，認為政府措施指引算清晰，但未見有執法人員巡查。