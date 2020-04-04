港鐵10日起停運迪士尼線　東涌屯馬線削班次　市區預辦登機暫停

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，港鐵表示，經過審慎考慮，將於4月10日（星期五）起調整個別鐵路線的服務，包括機場快線、東涌線、屯馬線一期及迪士尼線。 東涌線及屯馬線一期在平日非繁忙時段、周末及公眾假期將維持平均約10分鐘一班。迪士尼線同日起暫停服務，港鐵公司將安排接駁巴士來往欣澳站及迪士尼站。 另外，將於本月10日同日起起暫停香港站及九龍站的市區預辦登機服務，由香港站或九龍站往返各主要酒店及鐵路轉線站的機場快線免費穿梭巴士服務亦會暫停。

港鐵資料

港鐵表示，與相關航空公司商討後，將於本月10日同日起暫停香港站及九龍站的市區預辦登機服務，由香港站或九龍站往返各主要酒店及鐵路轉線站的機場快線免費穿梭巴士服務亦會暫停。機場快線列車在平日繁忙時間的班次將會維持每15分鐘一班車，非繁忙時間則調整至每30分鐘一班車。

東涌線及屯馬線一期在平日非繁忙時段、周末及公眾假期將維持平均約10分鐘一班。乘客的候車時間平均會延長多一至兩分鐘。至於迪士尼線亦將由同日起暫停服務，港鐵公司將安排接駁巴士來往欣澳站及迪士尼站。

迪士尼線將會暫停營運。（資料圖片 / 余俊亮攝）

3月整體客量跌四成 機場、迪士尼線跌八成

港鐵表示，港鐵鐵路線的乘客量於3月底錄得平均逾四成按年跌幅，其中機場快線和迪士尼線更錄得逾八成的跌幅。是次調整服務後各鐵路線將維持充裕承載力應付目前的乘客量，亦不影響乘車舒適度。有關措施亦可減省不必要的能源消耗。港鐵公司會繼續密切留意最新情況，當日後乘客量回升，行車時間表會逐步調節以切合乘客需要。

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