【新冠肺炎】張超雄促設失業救濟金　盧偉國憂業界面臨三鏈斷裂

新冠肺炎肆虐，本港各行業均慘遭重創。社福界立法會議員張超雄在電台節目上表示，目前本港失業人士只能仰賴綜援，希望政府考慮設立恆常失業救濟金的制度。 工程界立法會議員盧偉國則憂慮，工程建造業界面臨工作鏈、供應鏈及資金鏈斷裂的危機，希望政府在撐就業的同時亦要保就業。

張超雄指社企餐廳、盲人按摩等工作亦大受影響。

張超雄指，肺炎對零售餐飲業的影響都非常惡劣，除了相對「埋身」的行業，例如美容及理髮，一些社企項目如盲人按摩，或者社企餐飲店，都遭遇災難性的影響。

他認為政府應考慮設立恆常的失業救助制度，因目前政府只有綜援制度，意味著如果員工在這段時間失業，必須等到資產不斷萎縮，跌到所有資產僅剩3萬元，政府才會幫忙，直言有關做法「不合理」。他認為有關制度在外國早已實行，建議政府盡快落實。

盧偉國表示，疫情加上早前的社會運動，令建造業一直受影響，他指2月全港整體失業率為百分之3.7，但建造業則為百分之6.8， 百分之6.2開工不足，情況令人擔心。他指情況若然持續，則工程建造業界將面臨工作鏈、供應鏈及資金鏈三鏈斷裂的危機。

盧偉國憂慮疫情令建造業出現資金鏈、供應鏈和工作鏈斷裂的情況。

工聯會立法會議員黃國健則表示，部分工種例如校巴司機出現零收入的情況，建議政府在下一輪支援措施，應了解各行業的個別難處，提高行政效率，並確保員工可以直接受惠，因部分行業會比整體情況更嚴重。他又認為，現時部分政府工作，例如檢疫人員，或者檢查家居隔離人士有否離開住所的人員，都比較缺乏，政府可考慮在財政支援以外，提供工作上的支援。

批發及零售界立法會議員邵家輝則呼籲，業主和大業主應馬上大幅度減租，以免店鋪結業。他又建議銀行考慮延遲借貸還款期限，實行「還息不還本」的做法，或者暫緩半年無須供樓；而政府則可考慮暫緩僱主強積金供款。