【新冠肺炎】跨境司機過關需自費病毒測試　私院測試收費達4000元

內地日前宣布收緊香港貨車司機入境政策，其中要求所有進入內地邊界的香港貨車司機，由本周五（10日）起須持有由香港特區政府提供的14天有效的健康証明，或由有資格的第三方檢測機構提供7天內的核酸檢測結果證明。 新政策下，本港約4萬名司機或需自費做病毒測試，本港多間私家醫院及機構都開設病毒測試服務，有部分最快6小時已經出結果，部分則需要2至3日；價格方面亦各有不同，收費介乎500元至4,000元。

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，內地本周五(10日)開始，要求入境的香港跨境司機提供14天有效的健康證明及第三方檢驗機構提供的7天內核酸檢測結果證明。本港多間私家醫院都提供有關測試，記者以查閱資料、致電查詢，發現在價格、得出結果時間都有較大差別。

（香港01製圖，數據來源：機構網站、電話查詢等）

價格最高4000元 最平500元

按翻查的資料顯示，收費最貴的是仁安醫院提供的鼻咽拭紙測試，收費達4,000元（不包括診金），若只選擇深喉唾液測試則只需要1,000元。記者以顧客身份致電查詢，得知急症門診中心可以提供「新型冠狀病毒測試」，惟醫院取樣後，會交予政府實驗室，需要2至3日才會有結果。

寶血醫院（明愛）亦有提供新型冠狀病毒血液檢驗，以及鼻咽分泌物病毒核酸測試，價格分別為500元及2,070元，均不包診金。血液測試則聲稱最快30分鐘有結果，後者則最少需時2小時，惟檢驗前需要填寫健康申請表作評估，需根據情況決定做哪一項測試。

香港中文大學醫務中心亦提供新型冠狀病毒測試服務（深喉唾液化驗）,根據其官網上的資料，病人需要先診症評估感染風險，樣本採集過程可以在家進行，約2、3天後診所會通知化驗結果。服務收費則為2,080元。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

+ 5 + 4 + 3

港安提供深喉唾液化驗 惟須先經院方篩查

港安醫院-司徒拔道提供深喉唾液化驗，有需要接受檢測的病人，須先通過院方篩查站的風險評估，然後接受醫生臨床診症，有需要測試的病人會獲派樽，樣本若交給院方則會在第二日知道結果，費用則為2,500元（不包括醫生診症費用）。

養和醫院則在1月中已經購入羅氏品牌的病毒試劑，病毒取樣則分為鼻咽拭紙及深喉唾液測試，前者須在醫院收集，分別會取病人的鼻咽及喉嚨樣本，然後混合化驗，所以結果較為準確，每次收費3000元；後者則由病人自行以「吐口水痰」方式採集，每次收費2500元，院方會在取樣後的6至24小時完成化驗並提交報告。