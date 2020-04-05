新冠肺炎｜跨境司機過關需自費交健康證明　工聯會促政府全額資助

內地日前宣布收緊香港貨車司機入境政策，其中要求所有進入內地邊界的香港貨車司機，由周五（10日）起須持有由香港特區政府提供的14天有效的健康証明，或由有資格的第三方檢測機構提供的7天內核酸檢測結果證明。 工聯會立法會議員陸頌雄、新界東辦事處總幹事鄧事彪今日（5日）聯同貨運業界代表召開記者會，指有關檢測費用不菲，令業內貨運司機增添財政壓力，要求政府全額資助檢測費用。

工聯會鄧家彪要求政府全額資助跨境司機提交健康證明的費用。（黃舒慧攝）

深圳測試約300元 港快速測試貴逾倍

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，內地規定由4月10號開始，跨境貨車司機自費在具備資質的醫療機構，或深圳口岸進行核酸檢測，必須持7日內陰性核酸檢測結果證明才可以過境。

據他所知，司機深圳口岸進行測試費用約200至300元人民幣，在香港私人市場上作快速測試價格約700至1000多元港幣不等。每周須重新檢測，涉及費用為跨境司機帶來很大財政負擔。

入行逾30年中港司機陳先生批評新政策對業內人士造成巨大影響，指原本跨境司機可於深圳口岸進行免費快速測試，一直操作暢順，新措施下要求司機自費檢測，「呢啲（檢測）應該中港政府部門去做，但畀咗我們司機做，做埋你哋嗰份。」他不滿政策要求司機自行前往醫院作檢測，增加感染風險，「已經無要求政府做咩，仲畀麻煩我哋！」

陳先生指，受疫情影響其收入已經由二、三萬元，大減一半至萬多元，若再要求司機負擔檢測開支，「可以唔使做留係屋企抖」。

中港司機陳先生批評新政策對業內人士造成巨大影響。（黃舒慧攝）

下周約見運房局反映

鄧家彪要求政府從防疫抗疫基金中撥款，直接全額資助全港約1萬名跨境貨運司機進行病毒檢測，以每人每月4次檢測計算，每月資助業內可作4萬次檢視。他又指，每次深喉檢測都引起疼痛不適，建議政府接納每次病毒測試有效期由7天改為14天，「唔使個個禮拜痛一次」，又建議政府提供更多有效檢測方法，例如血液快速測試。

陸頌雄透露，工聯會下周二（7日）約見運輸及房屋局官員反映意見，他指跨境司機協助香港運輸日常用品及食品，政府於疫情下必須支援業界。