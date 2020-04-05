新冠肺炎│屯門醫院護士抽鼻咽樣本忘換N95　涉事病人今確診

本港今日（5日）新增28宗新型冠狀病毒（COVID-19）確診個案，累計確診個案增至891宗。醫管局在今日例行記者會上「自爆」，屯門醫院急症室一名護士為曾有外遊記錄的病人抽鼻咽樣本，後來發現當時只配戴外科口罩，忘記更換N95口罩。該名有外遊記錄病人今日初步確診，相關護士需入住檢疫中心14日。

醫管局總行政經理劉家獻（右）今日表示，屯門醫院急症室一名護士為曾外遊人士抽鼻咽樣本時忘記換上N95口罩。（歐嘉樂攝）

護士抽樣本時只戴外科口罩

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，本港今日新增28宗確診個案，患者年齡介乎16至64歲，當中23人有外遊記錄，包括12名留學生；另外5人沒有外遊紀錄，當中兩人於檢疫中心隔離期間確診。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻指出，屯門醫院急症室一名護士曾為有外遊記錄的病人抽鼻咽樣本，後來發現當時只配戴外科口罩，忘記更換N95口罩。

劉續指，該名有外遊記錄病人今日初步確診，隨後呈報衛生防護中心，涉事的屯門醫院急症室護士需入住檢疫中心14日。他表示，明白醫護想盡快幫助病人，但再三提醒他們要注意自己安全，工作時要留意自身保護裝備。

涉事的屯門醫院急症室護士需強制檢疫14日。（資料圖片）

▼最新一輪防疫措施▼