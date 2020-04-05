【新冠肺炎】25歲入境事務助理員確診　隔離前於機場管制站工作

昨日有Facebook帖文指，一名入境處職員日前確診新型冠狀病毒肺炎。入境處今日（5日）回覆查詢時證實，一名25歲女入境事務助理員在4月3日確診，該名人員在隔離前在機場管制站工作，自隔離後並没有執行任何職務，衞生防護中心經查後没有列任何人員被列為緊密接觸者，而她工作的地點亦在事發後即時進行全面消毒。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該名入境處職員早前與家人曾參加美麗華前往土耳其旅行團，其父親於早前確診，懷疑由已確診父親感染，與工作無關。

入境處回覆查詢時證實，一名25歲女入境事務助理員在4月3日確診，該名人員在隔離前在機場管制站工作。（資料圖片／羅君豪攝）

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情先於湖北武漢爆發，其後蔓延亞洲以至歐美等國家。該項Facebook帖文稱，確診女入境事務助理員的父親於2月至3月曾到訪土耳其，返港後於3月23日確診染疫。該名女入境事務助理員入住隔離營後證實確診。

入境處今日（5日）回覆查詢時表示，確診職員在3月22日因家人確診而被衞生防護中心列為密切接觸者，並同日送往檢疫中心隔離，至上周五（3日）確診，翌日送院治療。

入境處指，該名人員在隔離前在機場管制站工作，自隔離後並没有執行任何職務，衞生防護中心經查後没有列任何人員為緊密接觸者，其工作地點亦在事發後已全面消毒。入境處已提醒屬下人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺。

張竹君亦指，該名入境處職員早前與家人曾參加美麗華前往土耳其旅行團，其父親於早前確診，而該名入境事務助理於3月23日已入住駿洋邨，一直並無任何病徵，至4月2日，即隔離第12日才對測試呈陽性，懷疑由已確診父親感染，與工作無關。

於上周三（4月1日），入境處亦證實一名29歲男入境事務主任，於3月31日確診新型肺炎，他駐守港口管制組，主要負責後勤工作，工作期間無與市民接觸，最近沒有無外遊紀錄，亦非曾赴日本和武漢的工作人員。

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