【新冠肺炎】記者實測外賣步兵有幾好賺? 比較三大平台防疫措施

疫情下不少行業生意均受打擊，但一眾外賣平台卻在逆市下崛起，持續招聘外賣員工。這段期間外賣員工雖然收入增加，卻要經常在各區大廈間遊走，隨時更要送到「家居檢疫」人士住處。即點撃影片，觀看記者應徵外賣平台的外賣步兵，實測工作流程和收入，以及各大外賣平台提供的防疫措施。

記者於高峰時段早上11時開始上線，等候大約15分鐘，便收到首張訂單。(王海圖攝)

記者於網上登記，加入其中一間外賣平台，上傳身份證和個人照片後，只需一天便通過審查。平台網頁有提示各區最多單的地段，以及每天最多單的時段。記者於高峰時段，早上11時開始上線，等候大約15分鐘，便收到首張訂單，惟送餐地點較遠，整張訂單需耗時約45分鐘才完成。而由於送餐地點為工業區，位置偏遠，之後一直未能接到下張訂單。3小時只賺到首張訂單的收入，比法定最低工資時薪更低。

在防疫措施方面，平台未有提供口罩和消毒搓手液，記者需自備相關防疫用品。可幸現時市面上三間主要的外賣平台，均有提供「零接觸」送餐服務。記者收到的訂單，客人亦特意在備註上寫明「放在門前」便可，可減少雙方交流及接觸。

市面上三間主要的外賣平台，均有提供「零接觸」送餐服務，減少外賣員工和客人交流。(王海圖攝)

Foodpanda Deliveroo派口罩 UberEats設經濟援助金

比較現時三大外賣平台對員工的防疫支援，其中Foodpanda和Deliveroo均有為外賣員工提供口罩和消毒搓手液，至於UberEats則表示因為送餐員工為獨立承包商，所以未有提供。外送員工一旦確診感染新冠肺炎，或需被衞生當局要求自我隔離，在有關的應對措施上，UberEats和Deliveroo均會提供最多14日經濟協助。UberEats表示支援金額是根據外送員工在過去半年於平台的平均每日收入而定，若員工加入平台未及半年，將根據他們由完成第一張訂單起至2020年3月6日的平均收入計算。而Foodpanda則會補助員工治療以及檢測的相關費用。

UberEats Foodpanda Deliveroo 「零接觸」送餐 ✓ ✓ ✓ 口罩和消毒搓手液 ✗ ✓ ✓ 隔離員工支援基金 ✓ ✗ ✓

改每日結算助餐廳周轉



另外，受「限聚令」影響，不少餐廳生意大減。各個平台亦有「出招」支援合作餐廳。例如UberEats豁免了所有新加入平台的餐廳一次性啟動費，以及讓合作餐廳選擇，從以往的每週費用結算改為每日結算，增加流動資金。而Foodpanda則於3月起，提供延遲付款服務，讓合作餐廳延後3個月將佣金分還給Foodpanda。另外，亦有進行免運費推廣，冀補貼餐廳堂食損失。

