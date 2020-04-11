疫情影響消費，不少公司均要裁員開源節流，但多個外賣平台卻持續請人，生意有增無減。有外賣平台指，近日不少人保持社交距離「在家工作」，住宅區訂單激增，其中天水圍及粉嶺訂單增長達一倍。 不過人人叫外賣，外賣員則成為高危一族，有時更要送外賣到醫院，甚至家居檢疫人士的居所，外賣員如何在增加收入與保護自己取得平衡？ 即點擊影片，看看各大外賣平台的「疫市奇蹟」，以及一窺外賣電單車手的生活！

外賣平台電單車手Anthony指，近日訂單明顯增加。(洪業銘攝)

本為電單車發燒友的Anthony，3年前看中當外賣車手既可練車，工作時間彈性，加入外賣平台，打算於工餘時間多賺一筆。誰料疫情來到，各大公司均要裁員，外賣車手竟成不少人的「救命草」。Anthony直言慶幸在現時經濟環境下，仍能有一份穩定收入；近日訂單明顯增加，收入進帳不少，繁忙時間「單接單咁去」，更偶有客人送上「大利是」。

疫情中各有使命 送餐支援前線醫護

叫外賣的除了在家工作的「打工仔」，亦有在醫院照顧病人、對抗病毒的前線醫護人員。即使見到訂單目的地是醫院，Anthony仍會不負所托直達高危地，雖不能替代醫護工作，但為前線人員送餐亦算是支持的一種：「人人都驚，咁醫護人員點做嘢？」

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住宅區訂單激增 天水圍、粉嶺增幅最大

政府推行「限聚令」，禁止多於四人在公眾地方聚集，餐廳生意貼近冰點，紛紛另闢財路。外賣平台Foodpanda的香港市場部主管羅浩賢（Alex）指出，近日計劃在平台上架的餐廳，增長超過四倍。以往不少餐廳擔心外賣會影響食物質素，但近日態度轉趨開放，甚至有「米芝蓮」餐廳加入。

Foodpanda香港市場部主管羅浩賢（Alex）透露，近日想在平台上架的餐廳，增長超過四倍。(王海圖攝)

除了合作餐廳增加，客人外賣需求亦有上升。UberEats傳訊部負責人Bonnie表示，自疫情爆發後，住宅地區訂單上升了 51%，訂單比商業地區更多，每位用戶的訂單數量亦上升。如以地區劃分，Foodpanda指新界區增幅特別誇張，回想當年各大外賣平台發展初期，均把資源集中發展港島及九龍區外賣服務；但居住人口稠密的新界區，訂單數量在疫情中「爬頭」。

Deliveroo在天水圍及粉嶺的訂單數目增幅最大，過去兩週兩區均有一倍的增長。

UberEats傳訊部負責人Bonnie透露，自疫情爆發後，住宅地區訂單上升了 51%。

酒吧禁營業 酒水類需求增三倍

受疫情影響，酒吧暫停營業，Foodpanda新推出的生活百貨網購平台Pandamart，生意亦有增長 ,酒水類需求上升逾3成；過往不少人都要z「摸過秤過」才買的新鮮食品，亦成為網民網購的新寵兒。