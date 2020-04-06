新冠肺炎│九龍東聯網試行Zoom視像診症　足不出戶覆診免感染

新冠肺炎疫情持續，非緊急醫療服務大受影響。九龍東聯網試行遙距醫療先導計劃，六個部門率先透過視像會議，與病情穩定病人進行網上覆診，推行個多月以來，32位病人成功參與。有病人試用後，認為可免出入醫院，減低染疫風險，亦認為視像會議簡單易用。 醫管局九龍東醫院聯網資訊科技統籌鄭鴻佳醫生表示，日後期望可推展至更多部門使用。現時醫管局主要應用Zoom視像會議平台，他指局方有研究其私隱設定，另作加密，確保安全性，不擔心會有資料外洩情況。

醫管局九龍東聯網試行遙距診症先導計劃，顧家銘醫生（右）及其醫療團隊即席示範與病人曉彤（黃衫）視像會診。（陳淑霞攝）

指Zoom視像會議有加密 不錄影不存檔

鄭鴻佳醫生稱，隨著科技進步，以視像會議會診、覆診及作護理教學是新趨勢，近日各醫院需因應疫情，逐步調整非緊急服務，集中人力資源，亦有不少門診及預約手術需要延期，遙距醫療可助增加社交距離，亦可減低病人感染風險。他透露，去年已著手籌備先導計劃，今年1月系統化，及至上月開始於聯網內試行。

醫管局的視像會診主要應用Zoom視像會議平台，對於坊間憂慮或有資料外洩風險。他表明，醫生會診期間不會錄影及存檔，又強調醫管局持有機構牌照，轄下資訊科技部亦有研究私隱性，另作加密，確保安全性。

鄭鴻佳醫生（右）稱，遙距醫療可助增加社交距離，亦可減低病人感染風險，有助對抗疫情。（陳淑霞攝）

32名病人免費率先試用 未來或擴展至其他部門

鄭鴻佳醫生續稱，首階段參與視像會診先導計劃共有六個部門，包括九龍東醫院聯網精神科、基督教聯合醫院麻醉科、將軍澳醫院內科肝科護士診所及九龍東醫院聯網耳鼻喉科等，截至上月底，共有32名病人免費試用服務。醫管局有購置iPad，便利醫護使用視像會診，期望計劃漸見成熟時，日後可擴展至其他部門推行。

基督教聯合醫院及將軍澳醫院耳鼻喉科部門主管顧家銘醫生表示，自1月底起，醫管局啟動緊急應變級別，該部門至今累計6,000多位病人需要延期覆診，其部門已邀請十多名病人參與，主要對象包括病情相對穩定患者，「試試水溫先」，他相信有兩成病人合適。視像會診前，醫護人員會先與病人核對身份證；診症後，病人可憑醫生藥單，自行安排時間前往取藥，如遇突發狀況或有疑問，則可致電約見安排面見診症。

視像會診需30分鐘準備 較面對面多兩倍

顧指出，視像會診與面見會診提供的診症服務一樣，但需較長時間準備，笑言並非省時，「平時見病人大概十分鐘，視像會診則會預三十分鐘左右。」他說自己特別講究鏡頭後的佈局，「希望病人睇到會診環境似診症室。」疫情下，不少病人無法如期覆診，他指透過視像得悉病人最新情況，「可以放下心頭大石！」

顧醫生補充指，視像會議困難主要是連接問題，他承認視像會診或有局限，包括不能作實體檢查，亦未必能涵蓋所有病人，但他認為遙距醫療可打破地域界限。