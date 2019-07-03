九龍東聯網增450精神科和泌尿科就診額　重點擴展腫瘤科

公立醫院專科輪候時間長和床位不足一直為人詬病，其中九龍東聯網成「重災區」，骨科、精神科和眼科需輪候逾2至3年，以人口比例計算逾400名居民爭一張床位。醫管局擬下年度於九龍東聯網增設逾80張住院及日間病床、增450個精神科和泌尿科就診人次，以及2,750個普通科門診名額，另重點擴展腫瘤科服務。惟服務嚴重不足的眼科則未有提及。

九龍東聯網包括基督教聯合醫院、將軍澳醫院和靈實醫院，4間專科門診診所及8間普通科門診診所。截至今年3月31日，九龍東醫院聯網共提供2,727張病床，當中包括2,531張普通科（急症及康復）病床、116 張療養科病床，以及80張精神科病床。 於2017-18年度，該聯網服務的病人總數約518,500人，當中近85%來自觀塘和西貢區。

醫管局最新專科門診輪候時間，九龍東持續成重災區，多個專科穩定新症輪候時間均冠絕7個聯網，眼科、內科、精神科及外科門診的新症輪候時間分別達158周、121周、131周及111周。

基督教聯合醫院將增設36 張急症內科病床，以及每週加開10個手術室節數。（資料圖片）

醫管局向觀塘區議會提交2019/2020年度工作報告，形容九龍東聯網正處於「蛻變」的階段。下年第一季，該聯網將增加 2,750 個普通科門診名額，增加 450個精神科及泌尿科新症就診人次，並透過開展骨科及家庭醫學協作服務模式，額外提供 2,000 個家庭醫學專門診就診人次及1,000個專科門診新症就診人次。

基督教聯合醫院及靈實醫院正進行擴建工程，整體服務量會在未來數年有所提升。該兩間醫院的中風病人擴展週末及公眾假期的康復服務，下年第一季額外提供 2,300 個物理治療及2,300個職業治療服務人次。今年第三季至明年初，基督教聯合醫院增設 36 張急症內科病床，以及每週加開 10 個手術室節數；而靈實醫院增設40 張延續護理病床。

將軍澳醫院將增設 10 張日間外科病床。（資料圖片）

將軍澳醫院今年第三季至明年初，將增設 10 張日間外科病床，每週另加開 10 個日間手術節數，以提升日間服務，另每週額外提供7個內窺鏡節數。該院亦會設立復康中心，額外提供 870 個日間康復服務就診人次，和310個老人科日間醫院服務就診人次。

另外，局方亦會擴展腫瘤科服務，為將軍澳醫院額外提供660個日間化療名額，並成立跨專業紓緩治療會診團隊，照顧更多病人。預期在基督教聯合醫院擴建工程完成後，可為市民提供全面的腫瘤科服務。