港台過去5年花近5000萬元公帑維修　新廣播大樓興建無期

香港電台位於廣播道的大樓啟用近40年，商務及經濟發展局書面回覆立法會議員查詢指，港台過去5年，3 座大樓共進行247次維修，涉及開支約4,764萬元。 局方又指，港台會按既定機制推進新廣播大樓工程，惟現階段未有確切時間表。

港台過去5年，3 座大樓共進行247次維修，涉及開支約4,764萬元。(資料圖片)

商務及經濟發展局常任秘書長 (通訊及創意產業) 梁卓文於特別財會提交予立法會文件指，維修工程主要涉及電視大廈、廣播大廈及教育電視中心，當中包括機電、水務及樓宇維修工程。



他續指，過去5年，3 座大樓共進行247次維修，涉及開支約4,764萬元，單次最貴項目則為2016-17年度的修繕廣播大樓工程，共花757萬元；其次為2018至19年度，電視大廈維修工程，共動用668萬元。



政府早年曾擬動用60億元於將軍澳工業邨興建港台新廣播大樓，惟被立法會議員質疑造價太高否決，梁卓文於文件中表示，在建築署協助下，港台正繼續和表示有意參與共用聯用大樓的部門， 就各自對設施的要求、項目設計及規劃進行磋商。港台會按既定機制，推進新廣播大樓工程，惟現階段未有確切的時間表。

有議員問及港台《鏗鏘集》、《頭條新聞》等節目製作費，以及直播節目事宜，廣播處長梁家榮回覆稱，節目製作及直播節目工作由香港電台現有資源應付，並無獨立的開支及人手編制分項數字。



人手編制方面，港台於2019-20年度共僱用689名公務員，另有483名非公務員，當中155人屬全職、328人屬兼職，總體與去年數字相若。本年度公務員及非公務員合約僱員的薪酬開支分別佔4.8億元及7200萬元。

反修例運動涉額外60萬元開支 20人受傷

至於反修例運動期間，梁則稱，因採訪報道社會事件涉及的額外開支約為60萬元，包括採購防護裝備，以及購買和維修器材。港台期間共購置528個防毒面具，在採訪期間損毀的攝錄器材數目則涉16件。



梁補充指，報稱在採訪期間受傷的員工及外判合約員工，共有20人，包括16男及4 女，涉及傷勢包括被不明人士襲擊左手受傷、右膝被磚頭擊中受傷、被不明物件擊中導致左臉及左耳燒傷等，其中去年8月25日荃葵青遊行期間，單日共有3宗受傷報告。



當局表示，沒有職員需要接受心理輔導，港台亦沒有就警察執法期間的行為，向投訴警察課投訴。