新冠肺炎│港台專訪世衛被批違一中原則　建制團體請願促解僱記者

港台英語時事節目《脈搏》（The Pulse）記者，上月以視像方式訪問世衛助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward），問及對方會否重新考慮讓台灣成為世衛成員，遭商務及經濟發展局局長邱騰華批評提問有違一個中國的原則，並表明廣播處長「必須負責」。 建制團體「保衞香港運動」今（5日）下午到港台大樓外請願抗議，指有關記者的問題預設「反中」立場，違反一中原則，屬公然煽惑「台獨」，要求該記者引咎辭職，又呼籲廣播處處長梁家榮盡快將其解僱。

傅振中（右二）指港台在返修例運動期間一直「幫住違法示威者搧風點火，搞到香港雞犬不寧」。（鄭子峰攝）

「保衞香港運動」成員帶備道具紙飯碗及示威標語，一行六人到香港電台外請願，惟組織為遵守「禁止多於4人在公眾地方的群組聚集」 的新規例，只派出四名代表出鏡叫口號。

組織主席傅振中指，港台在返修例運動期間一直「幫住違法示威者搧風點火，搞到香港雞犬不寧」，今次有記者藉着訪問世衛高層「提出台獨要求」，破壞國家主權領土完整。

組織呼籲廣播處處長梁家榮勿包庇下屬，盡快解僱該名記者「殺雞儆猴」，又指港台花納稅人錢，「公然煽動台獨」，其行徑定受全球華人指摘。被問到為何艾爾沃德避答港台記者的提問，傅振中稱世衛高層有責任保護成員國尊嚴 。