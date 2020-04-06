新型冠狀病毒｜酒吧職員兩名年幼兒子確診　累計逾80患者曾到酒吧

源自武漢的新型冠狀病毒疫情持續，本港今日（6日）新增24人確診，累計個案達915宗。酒吧群組繼續再添5人，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，兩名酒吧職員、一名酒吧顧客的女友，以及早前確診酒吧職員的兩名兒子今日確診。她續說，目前已有超過80名患者到過酒吧，將病毒傳播了三、四代。

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第904號確診個案是44歲男子，在酒吧任職。他在檢疫中心檢驗深喉唾液，結果呈陽性。

第905號個案是第411號個案的35歲女朋友，二人同住。翻查衞生防護中心資料，第411號個案是國泰航空機師，住在屯門新墟村，於3月17日到過中環蘭桂坊酒吧Insomnia，18日又到尖沙咀諾士佛臺酒吧All Night Long。

第906號個案是56歲男子，在尖沙咀酒吧All Night Long任職。另外，第912及913號個案分別是3歲及8歲男童，二人均曾短暫發燒。他們的母親是第447號個案，即在All Night Long工作的37歲酒吧職員，於3月26日已確診。

多名患者到過尖沙咀All Night Long酒吧。（羅君豪攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，截至昨日已有80多名患者到過酒吧，他們將病毒傳播了三、四代，導致部份無去酒吧的人，甚至嬰兒也確診。她續說，留意到酒吧客人也陸續自行接受檢測。