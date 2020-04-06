禁蒙面法｜6男女涉新法例推出後堵路及藏武器等　半年後被控

去年重陽節屯門一帶有多名示威者堵路，以抗議《禁蒙面法》，事隔近半年，再有6名涉事男女被控公眾地方造成阻礙、管有物品意圖破壞財產、管有攻擊性武器罪，案件今（6日）在沙田裁判法院提堂，眾人暫毋須答辯，以便索取文件及給予法律意見，他們均獲保釋，案件將於5月25日及6月1日再訊。

其中一案涉5名被告：甘嫚婷（21歲）、蔣文軒（17歲）、布凱軒（19歲）、曾錫希（19歲）及趙展東（27歲）。他們被控於去年10月7日在屯門青山公路新墟段與鄉事會路交界，留下四根竹棍、兩把木梯及一把太陽傘，使在該地點的人或車輛受到阻礙、不便或威脅。甘另被控於同日同地保管裝有黑色液體的氣球，一些空的氣球、一瓶黑色液體，意圖用該些物品破壞另一人的財產。

有被告稱遭講普通話蒙面警毆打

代表蔣的大狀在庭上投訴，他被捕後遭操普通話的蒙面警毆打，在扣留48小時內又不獲送院。此案被告全部獲保釋，但不得離港，及每周到警署報到。案件押後至5月25日再訊。

實驗室助理涉藏雷射光束裝置

另外，一名實驗室助理陳樂文（27歲）被控於同日在屯門井政府服務大樓外，藏有應發出雷射光束的裝置。裁判官同批准此案被告保釋，但期間不得離港及要遵守宵禁令，案件將於6月1日再訊。

18歲男生涉10.20襲警被控

另外，去年10月20日民陣發起九龍遊行，男學生陳秉臻（18歲）被指當日在旺角彌敦道與窩打老道交界作出擾亂秩序行為，以及襲擊警員X及Y。案件押後至5月18日以待辯方索取文件及給予法律意見，被告准以1000元保釋，期間不得離港、不可干擾控方證人及每周要到警署報到一次，而被告在押後期間亦需要決定是否反對將涉案警員匿名的申請。

案件編號：STCC663、664/2020、KCCC532/2020