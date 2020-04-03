【禁蒙面法】涉旺角堵路和襲警等　三青年被控　准1000元保釋

去年10月《禁蒙面法》生效前夕，多區市民上街示威，爆發警民衝突。當晚旺角有人堵路縱火，警方驅散期間拘捕三名青年，事隔近半年控以在公眾地方管有攻擊性武器、在公眾地方造成阻礙等罪。案件今（3日）於西九龍裁判法院提堂，三人暫時毋須答辯，案件押後至下月29日再訊，以待警方進一步調查。眾被告均獲准以1000元保釋，並須守宵禁令及禁足案發一帶。

首兩名被告同為17歲、姓李，分別報稱學生及無業；第三被告李駿昊為20歲，報稱侍應。他們各被控一罪，依次為在公眾地方管有攻擊性武器罪、在公眾地方造成阻礙罪，及抗拒警務人員罪。

17歲學生涉管有鐵支

控罪指，次被告於去年10月5日在旺角染布房街與窩打老道交界，與他人在路上留下垃圾袋、垃圾桶及回收箱；首被告則涉翌日在旺角窩打老道72號外的公眾地方，攜有長約1.15米的鐵支，第三被告則於同日在旺角窩打老道65號地下外抗拒督察A。

控方不反對眾人擔保，次被告未有法律代表，親自陳詞申請保釋。三人均獲准以1000元保釋，期間不可離港，須交出旅遊證件、居於報稱地址、每周往警署報到一次，並遵守晚上9時至翌晨7時的宵禁令及禁足案發一帶。

案件編號：WKCC764/2020