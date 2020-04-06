108名非港人疑染病住公院　22人拖欠醫療費　醫管局稱寄信追債

本港自1月23日現首宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，患者是內地人，其後亦有部份非港人求診者符合新型肺炎呈報準則，需入院治療，醫院管理局自1月29日起向懷疑或確診的非香港居民收取醫療費用。 食物及衞生局提交至立法會財務委員會的文件披露，截至2月底累計有108個非符合資格的懷疑或確診個案病人需住院，至3月8日當中有104人已出院、1人死亡，這批人當中有22人仍未清繳醫療費用，涉及欠款共20萬港元。醫管局稱，會透過致電及郵寄方式提醒病人或其家屬清繳帳單，不排除採法律行動追欠款。

於湖北省武漢市率先爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情持續在全球蔓延，本港的首宗個案在1月底確診，最初的10名確診患者有7人是內地人，非香港居民。醫院管理局質素及安全總監鍾健禮在1月27日記者會表示，非港人因新型肺炎入住公立醫院亦可如港人一般免費，惟事件引起社會迥響，特首林鄭月娥在1月28日即宣布將向非港人收費，措施自1月29日起生效。

立法會財委會正開會審核新一份財政預算案的開支預算，食物及衞生局回覆議員提問時披露，截至2月29日，有108名病人符合新型肺炎呈報準則，需入住公立醫院，當中104人已出院、1人死亡。截至3月8日，這批已離院的非港人當中，有22人仍未清繳醫療費用，共涉及約20萬元。

醫管局有追討欠款機制，病人出院時會獲發終結帳單，若出院後仍未繳費，醫管局會再致電或郵寄帳單至病人的本地或海外地址，提醒病人及其家屬。倘病人持續欠款，醫管局或採取適當法律行動，包括入稟小額錢債審裁處或委託律師發信追討。

暉明邨及駿洋邨改裝開支 將記帳到衞生署

至於當局徵用粉嶺暉明邨及火炭駿洋邨，作臨時檢疫中心用途，食衞局指與房屋委員會商討過後，檢疫中心的開支將記入衞生署的帳目，而非政府總部開支。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

+ 7 + 6 + 5

有醫院聯網採購34萬個CSI口罩

疫情爆發以來，醫護人員的防護裝備曾下跌至少於一個月的存量，醫管局稱截至3月中，除N95的用量約1個月外，其他個人防護裝備包括外科口罩、一次性隔離衣和一次性面罩等存量，則可使用多於一個月。

文件透露，2019至20年度，有個別醫院聯網向懲教署採購了34萬個CSI外科口罩，總額為47,600元。

衞生署化驗室試劑存量足夠做15萬次測試

據衞生署資料，由今年1月至3月，衞生防護中心轄下的公共衞生化驗服務處和醫院管理局共進行96,709個新型冠狀病毒檢測。

最新文件提及，公共衞生化驗服務處目前正使用聚合酶連鎖反應測試檢測嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒。截至2020年3月25日，公共衞生化驗服務處所配備的快速測試試劑存量足夠進行逾15萬次測試。試劑的費用約為1,700萬元。