由新型冠狀病毒引發的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）疫情持續，瑪麗醫院及港島西醫院聯網感染控制主任鄭智聰醫生、瑪麗醫院及港島西醫院聯網高級護理主任（感染控制）黃淑貞，向大眾詳細介紹醫院的感染控制措施。 今年與沙士（SARS）相隔17年，鄭智聰指卸除保護衣的時間已減至10分鐘。他亦向醫護人員澄清 Level 3保護衣不代表比Level 1好，「防護裝備係應用得用，我哋唔係唔夠貨。」

▼穿保護衣程序▼

+ 4 + 3 + 2

瑪麗醫院感染控制組一共七人，鄭智聰認為感染控制組的工作是養兵千日用在一時，平日風平浪靜時會定期開辦講座，以及跟從恆常的監察機制，透過電腦系統監察每個病房及病人，有否出現初步群組爆發病毒和抗藥性細菌的迹象。

四日訓練192名護士穿戴保護裝備

在面對大型爆發時，控制組會監測醫院有否出現特殊個案、訓練醫護人員穿著保護裝備，並擔任醫院聯網和總部溝通的橋樑。黃淑貞指瑪麗醫院從年初一起，把警戒級別提升至緊急。控制組在年初三已安排實時訓練，每日訓練同事穿戴保護裝備，四日裏共192名護士接受訓練。醫管局亦規定每名醫護人員，每24個月須定期接受感染控制的訓練。

黃淑貞補充，控制組是「定海神針」，例如在疫情初期，普通門診抽血部有醫護穿上全套保護衣物，因此他們身穿普通的制服和戴上外科口罩逗留半小時，身體力行告訴他們無須擔心。

連同黃淑貞和鄭智聰，瑪麗醫院感染控制組一共七人。（黃寶瑩攝）

相隔十七年 卸除保護衣快一倍時間

鄭透露2003年沙士爆發時，醫院病房的設計缺負壓裝備，沒有緩衝區，醫護僅在狹窄的臨時房間替換衣物；由於無酒精搓手液，醫護卸除保護衣時，每個步驟完成後均須洗手，需時20分鐘。隨著對感染控制的認知增長，17年後卸除保護衣的時間已減至10分鐘。

根據世衛指引降低隔離病房保護衣規格

鄭表示醫管局調整隔離病房的保護衣規格，是跟隨世衛於2月7日更新標準，指Level 1的防護衣已足夠照顧新冠肺炎病人。他指，調整規格亦經過他們專業的判斷，因現時並未有科學實驗證明，Level 1的保護衣不足以防禦病毒。若現場出現特殊情況，醫護可在保護衣外披上膠製圍裙加強防護。

視乎情況穿戴級別不同的保護衣

鄭亦指 Level 3保護衣不代表比Level 1好， Level 3的保護衣質地較厚，防水功能較高，但長時間穿著會容易出汗和身體發熱，因此視乎情況選擇不同的防護衣。他解釋，並非每個醫護具有感染控制和微生學的專業知識，因此須向他們澄清「防護裝備係應用得用，我哋唔係唔夠貨。」

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