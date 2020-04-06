新冠肺炎│養和醫院推上門收樣本瓶做病毒測試　已找到一患者

本港新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，養和醫院門診部於今日（6日）起推出視像會診服務，為適合遙距模式的非急症、舊症及現正居住在本港的病人在家接受醫生診症。醫院亦可為有需要人士安排新型冠狀病毒測試，整個程序可在家完成毋須外出，由專人送樣本瓶上門兼收回，毋須親身到醫院，方便強制檢疫人士盡早了解有否染疫。最快於6至24小時內有測試結果，費用（會診、病毒測試及送遞）合共約3,000元起。 養和醫院表示，過去兩周超過30名病人透過遙距會診安排測試，當中一人測試結果呈初步陽性，院方隨即按機制呈報衞生防護中心。

視像會診與平常診症流程一樣，護士會先為病人登記及分流。（養和醫院提供）

便利居家檢疫人士可及早進行測試

養和醫院副院長陳煥堂表示，醫院過去兩周已開始試行以電話進行的遙距會診服務，超過30名病人透過此模式安排測試，當中一人測試結果呈初步陽性，院方隨即按機制呈報衞生防護中心。他續指，在遙距會診服務安排的病毒測試篩查出一名初步陽性患者，反映相關服務能有效及早找出受感染人士，有助控制疫情。

養和醫院解釋，疫情下部分病人不欲到醫院求醫或覆診，或有些正在居家檢疫人士希望盡早接受病毒檢測，以減低傳播家人及社區風險，故推出服務回應病人需求。病人可致電或電郵預約，預約時間前護士透過視像為病人進行登記，並由駐院醫生進行視像會診。

專人運送服務可送樣本瓶及接收

至於需要進行深喉唾液測試的病人，他們收到樣本瓶後，翌日早上需按指示採取樣本，然後交回醫院，院方設另外收費的專人運送服務。視乎提交樣本的時間，測試可於6至24小時內有結果。如測試結果為陽性，醫院會立即聯絡病人並呈報衞生防護中心作進一步跟進。養和自2月初至今，已進行逾1,800次病毒測試。

門診部醫生會透過 視像會議 為 病人診症。（養和醫院提供）

視像會診完結後，如需要處方藥物的病人可選擇親自取藥，亦可付費由專人上門送遞，藥劑師或配藥員會於藥物送抵後致電解釋用藥詳情。

資料顯示，養和醫院的家庭醫學視像會診每次收費為320元至560元。深喉唾液病毒測試每次2,500元，送遞費用120元至320元；藥物送遞費用為120元。