【武漢肺炎】福慧精舍佛堂確診婦曾養和醫院留醫　逾40醫護需檢測

北角福慧精舍佛堂相關的新型肺炎確診個案增至6宗，衞生防護中心稱，當中今日（24日）確診的第76宗個案、居豪宅紅山半島的57歲女病人，她於發病後曾多次往養和醫院門診求醫，並曾入住該院一晚。 養和醫院發言人證實，該病人於2月12、13、16及23日到過該院門診，並於16日入住該院單人房一晚，病人當時已退燒，肺片清晰。病人於23日求診透露曾到爆發疫情的佛堂，院方遂安排她到隔離病房並轉介至公立醫院。 院方透露，有40多名曾與該病人有接觸的醫療人員正進行醫學監測，暫未有人身體不適。院方將安排這批醫護人員接受病毒快速測試，並為有需要的同事進行肺部X光檢查。

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病人四度到養和醫院門診求診 單人房留院一晚​

衞生防護中心公布，本港第76宗確診新型肺炎個案，該57歲女病人於2月8日起有咳嗽、2月10日發燒，病人發病後曾多次往養和醫院門診求醫，並曾入住該院。

養和醫院證實該名病人曾於2月12日 (上午)、13日 (上午)及16日 (下午) 到位於醫院門診部求醫，期間肺部X光及其他檢查結果皆正常。病人曾於2月16日入住醫院單人房一晚，當時肺部X光片正常及已退燒，獲安排於翌日（17日）出院。病人隨後於2月23日(下午)再次求診，並透露曾參與北角福慧精舍佛堂的聚會，因此立即獲安排至隔離房間及轉介至公立醫院。

養和醫院自1月25日起因應最新疫情，啟動「緊急應變級別」相關應變和預防措施，所有病人與訪客、不論住院或門診病人，均需在進入醫院時接受體溫測試、清潔雙手和戴上口罩，醫護人員皆已穿上合適保護裝備。

養和醫院將安排40醫護人員接受病毒快速測試，並為有需要的員工進行肺部X光檢查。（資料圖片）

會為醫護做病毒測試 有需要會照肺部X光

在接觸當局的通報後，養和醫院已按衞生防護中心指引，即時對40多位曾經與該病人有接觸的醫療人員進行醫學監測，暫時未有醫護及工作人員報告身體不適。為進一步保障員工及病人的安全，院方安排這批醫護人員接受病毒快速測試及為有需要的同事進行肺部X光檢查。

醫院發言人提醒，曾於上述日期，即2月12日 (上午)、13日 (上午)、16日(下午)及2月23日 (下午)到訪養和門診部的病人留意身體狀況，院方亦已開始聯絡在2月16日至17日期間曾入住該病人鄰近病房的病人及訪客，提醒他們要留意自己的身體狀況。病人如有不適請盡速求醫，可到政府醫院急症室，或到養和醫院門診部。

辦公時間內可致電養和醫院查詢：2835 7630

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