新冠肺炎｜鍾國斌：進出口與製造業情況較零售差十倍　料有倒閉潮

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，各行各業都大受影響。自由黨立法會議員鍾國斌今早（7日）於電台節目表示，現時全港沒有行業獨善其身，除了市面上目睹的飲食業、零售業嚴重受影響，進出口與製造業的情況更較之差十倍，全球停擺下，海外買家都「走數」、暫緩生產，估計2個月後會出現倒閉及裁員潮，促政府協助，包括暫緩為員工繳交強積金，及放寬借貸。

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鍾國斌今早於港台節目《千禧年代》表示，現時進出口業及製造業的情況，較飲食業、零售業差十倍，在全球停擺下，海外買家暫緩生產、暫緩裝運，部分更加「走數」，業界資金鏈已經斷裂。他續稱，假設一間公司每年生意額約50億元，現時首兩季已完全損失，已缺少2、30億元，即使疫情於暑假見頂，仍需等待3個月，「我睇到係守唔住」，估計2個月後會出現裁員及倒閉潮。

鍾國斌建議，政府應促請銀行業延長還款期，現時業界根本無力還款；同時放寬中小企擔保計劃申請要求，令企業可暫時周轉，免去結業潮，否則之後迎來的失業問題，將對社會帶來更大影響。他又認為，政府應容許暫緩繳交強積金供款半年，現時供款後，相信亦會於市場上虧損。