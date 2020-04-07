【新冠肺炎】梁子超：秘魯回港確診比率高　應全數送到隔離營

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，滯留秘魯的港人近日回港，惟當中有5人回港後確診。現時所有海外回港人士，都需先於亞洲國際博覽館接受病毒檢測，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今早（7日）於電台節目表示，秘魯回港人士的確診率高，大約8%，應全數人都先送到隔離營，強調即使單次檢測呈陰性，都未足以證明無受感染。他又認為，亞博不宜過多人同時逗留，始終有傳播風險。

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梁子超今早於港台節目《千禧年代》表示，從秘魯乘包機回港的60多人中，有5人確診感染，高達8%，認為證明有一定風險，即使全部人都於亞博接受病毒檢測，但就算結果呈陰性，都可能是隱形病人，或傳染家人及社區，認為最適合做法是將他們安排到隔離營。他強調，應對隱形病人，單次檢測並不足，最重要是隔離。

對於有指亞博的病床之間沒有屏障，環境較高危，梁子超認為，該處不能同時間有太多人，檢測涉數小時，流轉太慢，過多人停留始終有傳避風險，而且該處不應將有病徵者，與無病徵者交叉混雜。他又稱，由於各人都會行走，例如前往廁所，令各人都有可能接觸，增加傳播風險，幸而各人有戴口罩。他建議，接觸過公共物件後，應該即時洗手。

另外，昨日公布的一名確診者，為銅鑼灣皇室堡Marks & Spencer馬莎超市員工。梁子超表示，有病徵便不應上班及聚會，否則會累己累人，希望市民可保持社交距離。

梁子超又稱，假如截斷卡拉OK及酒吧等高危場所的傳播鏈，每日新增個案回跌至單位數，本地疫情或可在7日內受控。不過他亦指，只要有少數人不合作，如疫情涉及老人院、醫院及紀律部隊等，情況會打回原形。