【新冠肺炎】社署先後向機構發放三輪防疫津貼 總開支6,200萬

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，立法會議員張超雄在立法會特別財委會提出書面質詢，問及社會福利署在疫情間，對資助機構有何支援、津貼。勞工及福利局局長羅致光回覆指，先後向機構提供了三輪特別津貼，以購買防疫用品，總開支約6,200萬元。 另外，亦有議員關心失業率上升問題，了解局方早前推出的「特別．愛增值」計劃實行情況。文件披露，2月底課程報讀人數為10,701人，惟僅得1,463人已完成課程。截至2月底，社署轄下單位用於支援需接受強制檢疫人士及購買防疫物品的實際開支約380萬元。

▼最新一輪防疫措施▼

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截至2020年3月底，社署向轄下服務單位、安老院和殘疾人士院舍等提供了三輪特別津貼，首兩輪每輪特別津貼為5,000元或3,000元，第三輪特別津貼為10,000元或6,000 元，以購買個人防護裝備及消毒用品，共惠及約3,500個服務單位，總開支約6,200萬元。另外，亦通知全港8個營辦短期食物援助服務計劃機構，以實報實銷方式購買防疫用品，料開支約100萬元。



至於人手方面，社署為津助及資助院舍員工提供特別津貼，金額為員工月薪的10%，上限為4,000元，為期不少於4個月，即涵蓋2月至5月，開支約2.08億元，預計745間津助及資助院舍、約2萬名員工受惠。



除了資助院舍外，社署由2月起，向寄養兒童發放額外每月300元生活津貼，補助寄養家長於疫症期間的防疫用品，涉及開支約130萬元。另外，社署向部份殘疾人士、病人自助組織資助組織，提供了兩輪分別5,000元及6,000元特別津貼，料110個組織及服務計劃受惠，涉及開支約120萬元。

截至2020年3月底，社署向轄下服務單位、安老院和殘疾人士院舍等提供了三輪特別津貼。（資料圖片）

另一方面，政府自去年10月推出「特別．愛增值」計劃，協助失業人士進修。勞福局早前亦宣布，將原本每月最高4,000元津貼限額，提高至5,800元，將於5月25日生效。



立法會議員邵家臻問及計劃報讀情況，勞福局回覆指，截至今年2月底，課程報讀人數為10,701人，當中最多人報讀的三個行業課程為飲食、健康護理、物業管理及保安，分別有2530人、1916人及973人。不過，不同範疇的報讀情況參差，如保險、影藝文化只錄得個位數字，分別是1人及8人。另外，文件又披露，當中僅得1,463人已完成課程，相信與疫情停課有關。