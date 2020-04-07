DSE2020│楊潤雄：4月24日開考不變　疫情倘持續唯一選擇是取消

本港新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，政府早前公布今年中學文憑試（DSE）筆試押後至4月24日開考。教育局局長楊潤雄今日（7日）表示，現時仍是以4月24日開考為目標，再延期或取消今屆考試均不理想，但未有說明何時會公布確實方案。 楊潤雄同時表示，當局必須有兩手準備，擬定後備方案，包括進一步推遲文憑試。假若嚴峻疫情持續令文憑試不能安全地舉行，他則指「取消是別無他法的唯一選擇」，屆時考評局只能為學校考生評估成績評級，而自修生則難有任何評級。

楊潤雄表示，當局必須有兩手準備，擬定後備方案，包括進一步推遲文憑試。（資料圖片）

楊潤雄：必須有兩手準備，擬定後備方案

楊潤雄今日在教育局網上專欄「局中人語」撰文。他表示，近一、兩個星期，教育局、考評局先後與大學高層及中學校長代表會面，探討如期於4月24日開考、進一步延期、甚至取消文憑試等不同情況。他稱，若文憑試能如期開考，所有筆試可於5月25日完成，而放榜日期仍會維持在7月之內，對報讀本地或境外大學的時間表，實際影響有限。

楊潤雄表示，考評局將因應最新情況，考慮是否提供更多指引，保障考生在考場內的安全。然而，他指為防疫情持續嚴峻，當局必須有兩手準備，擬定後備方案，包括進一步推遲文憑試，但他同時提出一系列疑問：「我們應該容許文憑試推遲多久及多少次呢？如果延期不遠，恐防嚴峻疫情仍在；但若延期太久，又會打亂大學的收生、開學時間和課程安排。」他指學界就此仍有不同意見，他們會繼續商議。

楊潤雄強調，取消文憑試肯定不是一個受歡迎的選項，相關選項意味所有考生都不能如常取得公開試成績，「但假若嚴峻疫情持續令文憑試不能安全地舉行，取消是別無他法的唯一選擇。」

楊潤雄同時表示，假若嚴峻疫情持續令文憑試不能安全地舉行，取消是別無他法的唯一選擇。不過，他強調現時仍是以4月24日開考為目標。（資料圖片）

可根據考生校內成績評估成績等級

楊潤雄說，一旦取消筆試，屆時考評局只可制定一個相對公平的評估機制，根據各考生的校內成績，以及用各中學過往學生在文憑試的表現作調整，然後給學校考生一個評估的成績評級，但自修生則難有任何評級。他認為，各大學會考慮考生的學術成績及非學術表現，有需要時亦可作進一步評估，按公平、公正原則取錄學生。

不過，楊潤雄強調現時仍是以4月24日開考為目標，如有任何特殊情況會盡早公布。他強調，教育局和考評局跟考生一樣，都希望考試日程不會一再受到疫情影響，然而他稱當局沒有「水晶球」，無法預知疫情在未來幾個星期或幾個月的確實變化，但當局時刻都會以考生的安全和升學需要為念，因應疫情的發展為考生採取適切的安排。

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