【DSE2020】考生壓力創新高　疫情下延考增壓力　兩成人壓力爆錶

受新冠肺炎疫情影響，政府早前宣布中學文憑試（DSE）筆試延至4月24日開考，並取消中英文口試。學友社今日（5日）發布「文憑試考生壓力問卷調查」，發現考生壓力在今年1月時平均分為7.48分（10分為最高），在3月初壓力平均分升至調查以來最高的8.1分，壓力爆錶人數超過兩成，顯示學生因受疫情影響而承受巨大壓力。 教育局上月在開考前不足一周才宣布考試延期，學友社認為若再有新安排，最遲下周應宣布及提供後備方案，讓考生有心理準備，否則無止境延遲考期只會令考生壓力飆升。

政府早前宣布中學文憑試（DSE）筆試延至4月24日開考，並取消中英文口試。（資料圖片）

為了解反修例風波及新冠肺炎疫情對考生影響，學友社分別於今年1月及2月底至3月初進行問卷調查，訪問1308名及757名考生。調查結果顯示，文憑試給予考生的壓力在1月平均分達7.48分（10分為滿分），較去年同期上升0.72分，當中205人更認為壓力爆錶，則約16%受訪考生壓力達10分，學友社認為，情況反映應屆考生已受自去年中開始的社會運動影響，而受訪學生當中，約六至七成考生「十分同意」或「同意」因反修例事件減低學習動力，令他們難以集中精神、身心疲累及情緒波動。

疫情肆虐令考生壓力升至最高 主要擔心時間不足

至疫情肆虐，考生壓力平均分升至調查以來最高的8.10分，當中166人壓力爆錶，則約22%受訪考生壓力達10分，更升至約八至九成考生認為出現上述負面影響，「十分同意」或「同意」難以集中精神高達91.3%。

至於壓力來源，調查發現考生最擔心是時間不足，由1月的67.4%升至3月的77%，與去年調查相比，擔憂度增加近兩成；對於自我期望的壓力也由去年的51.6%，至今年3月也增加至64.7%。

學友社學生輔導顧問吳寶城指出，今年考生壓力指數創調查以來新高，解釋指考生壓力由社會運動累積至今，疫情下補課取消，4月底能否如期開考也是未知之數，故影響考試動力及情緒。雖然考生對「往後出路」壓力較去年調查跌約16%，吳寶城估計只是考生連考期也未確定，目前集中在眼前問題，未及關心放榜後的出路問題。

吳寶城（右）認為疫情令不少學生無法應考校內模擬試、無法回校補課，以及需要一個人居家準備考試，令考生感覺徬徨無助。（學友社提供）

教育局應盡早公布新安排 免增考生壓力

吳寶城認為，疫情肆虐的負面影響較社會事件更全面，考生在社會運動期間已累積不同程度的壓力，再加上疫情令不少學生無法應考校內模擬試、無法回校補課，以及需要一個人居家準備考試，感覺更加徬徨無助，加上疫情的的不確定性、變化，故引起的擔心更嚴重。

教育局在3月21日才宣布DSE由原定3月27日延至4月24日開考。吳寶城稱太遲公布，部分考生或已投放時間準備口試，認為政府除了在行政角度研究需否延遲考期，也應顧及考生心理，無止境延遲考期，考生累積的心理壓力或再飆升，也增加其失落感及突然性，建議教育局若再有新安排，最遲在復活節前後公布，同時提供後備方案。他認為，一旦考試再延期，若縮短考試日程及取消部分考試，對考生亦有影響。

對於應否用校內成績取代文憑試，吳寶城認為影響好大，因未必反映考生能力，部分人或在校內模擬試後才發力，也大大影響考生的情緒及感不公平，同時或影響能否入大學及選修學科。

據《香港01》早前了解，政府正諮詢大學對文憑試再延期或取消的意見。（資料圖片）

考生家長勿對子女碎碎唸

學友社資深督導陳倩雯建議，若溫習時難於集中，宜稍作休息及進行呼吸練習，將專注從溫習轉移到身體狀態，以緩和緊張狀態。此外，她指出家長是考生的重要同行伙伴，可充當支援者角色，疫情下除了可協助考生準備應試物資、預早尋求到達試場的交通安排、有需要時陪同子女進行呼吸練習外，亦多留意考試最新公布或各升學相關的資訊改動，以減低子女受不確定性影響。

她表示，家長應有同理心，切勿對子女碎碎唸，避免說「唔駛擔心、擔心都無用」等話語否定其情緒，應打開耳朵了解子女需要。