【新冠肺炎】馬莎唱K群組5員工確診　全線分店即日起停業

馬莎今日（7日）再多三名員工確診，累計共員工及家屬共五人染疫。當中四名員工曾與另外四名同事，一起到銅鑼灣CEO Neway唱K，成為「銅鑼灣卡拉OK群組」，「即八中四」。不過，馬莎銅鑼灣皇室堡分店昨日有員工確診後，仍然繼續營業。 馬莎今日在Facebook公布，即日起香港全線分店停止營業，尖沙咀辦公室暫停辦公，以進行徹底清潔消毒。馬莎會監察及評估各分店的情況，於適當時間公佈各分店重新營業日期。

馬莎宣布，全線香港分店及尖沙咀辦公室現已暫停營業或辦公，以進行徹底清潔消毒。（鄭子峰攝）

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曾在五分店或辦公室工作

馬莎表示，於4月3日接獲香港政府衛生署通知，有員工確診感染新型冠狀病毒，他們曾於荷里活廣場、皇室堡、信德中心、灣仔分店及尖沙咀辦公室工作，現正於醫院接受治療。馬莎說，過去14天曾與確診者有緊密接觸的同事經已接受隔離。

全線香港分店停業

馬莎宣布，全線香港分店及尖沙咀辦公室現已暫停營業或辦公，以進行徹底清潔消毒。他們會監察及評估各分店的情況，於適當時間公佈各分店重新營業日期。

正作內部調查

馬莎又指，正進行全體員工出勤內部調查，以追蹤員工於過去14天的工作行程，了解其潛在受感染的風險。若過去14天內曾與確診者有緊密接觸的員工須即時接受隔離。

此外，所有員工於工作期間必須佩戴口罩以及於上班前量度體溫；食品部員工須佩帶手套工作；店內提供酒精搓手液，員工須定時清潔及消毒雙手。

銅鑼灣皇室堡Marks & Spencer馬莎超市一名售貨員昨日確診，但店舖昨日如常營業。（資料圖片／余俊亮攝）

皇室堡昨日分店仍然營業

翻查資料，確診的五人包括昨日確診的第903號病人，以及今日新增第923號、第925號和第932號個案，他們是馬莎不同分店的員工，曾一行八人到銅鑼灣CEO Neway唱K。至於餘下一人，則是早前確診、第903號個案的48歲妻子（第835號個案），她在鑽石山馬莎辦公室任文職人員。

第903宗個案在銅鑼灣皇室堡分店擔任售貨員，雖然衛生署昨日公佈他已確診，但記者昨日曾到現場視察，該分店仍然繼續營業。