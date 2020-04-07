【新冠肺炎】紐約返台班機已有10人確診　擬針對機上成員全面採檢

台灣流行疫情指揮中心今天（7日）14時宣布，台灣新增3例新冠肺炎確診病例，均為境外移入，其中有1例個案，因曾搭乘已有多人確診的紐約返台班機而備受關切。

該班機為中華航空於3月30日自美國紐約返台的班機，機上含空服員及旅客共323人，目前同班機累計已有10人確診。疫情指揮中心表示，不排除機上感染的可能，但推測該班機大多數確診者是在美國當地遭感染的可能性較高，擬針對機上成員全面採檢。

台灣目前累計376例確診，分別為324例境外移入及52例本土病例，其中5人死亡，61人解除隔離。

台籍中華航空有一架3月30日自紐約飛台灣的班機，陸續已有10人確診。日前台北市長柯文哲曾說，當前紐約疫情比武漢危險，質疑台政府沒有用「武漢包機」的防疫標準對待自歐美地區返台者。（中央社）

社區大流行指標：1周10例本土病例

對於單日確診人數下降一事，疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中認為，境外移入的威脅應是趨緩，而清明連假台人出遊潮對疫情的衝擊，應在4月12日可見端倪，他相信台灣有很大空間可度過難關。

對於台灣疫情的分析，日前台灣大學公衛學院指出，如果台灣每周累積新增的本土病例低於20例，台灣社區大流行的機率就不高。對此判斷，陳時中表示，扣除親密接觸確診者和境外移入個案，台灣假如一週有10例本土病例，就算進入到社區流行階段。

疫情若嚴峻 22家醫院只收治確診者

有關台灣醫療院所對於疫情的因應及整備情況，疫情指揮中心指出，要落實擴大檢驗量能，全台各地有34家新冠肺炎的指定檢驗機構，每日最大檢驗量能可達3,800件；有163醫院可採檢新冠肺炎，輕度病人的收治醫院有134家醫院，重症者的收治醫院有52家。

疫情指揮中心表示，假如疫情進一步擴大，未來將有22家指定醫院將「只出不進」，只收治新冠肺炎患者。醫療網指定醫院若全面清空，共計病室數2萬985床。此外，台灣的集中檢疫場所現有1,553床，目標朝向3,000床邁進。

台疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中近日呼籲台人要節約使用口罩，如 可用電鍋蒸口罩消毒，增加使用次數。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

採檢仍要經醫師診斷

陳時中表示，目前的採檢政策，民眾基本上還是要透過診所或醫院的醫師診斷，不是民眾要採檢就可以採，但現在在擴大采檢的原則下，已經把採檢範圍擴大，只要醫生認為民眾有可能感染新冠肺炎就可以採檢。

對於一再被問及的入境者是否全面篩檢一事，陳時中再次強調，此舉效率不高，但入境者在隔離後，是否還要加強其他防疫措施仍在整備中。

在其他防疫措方面，陳時中預告近期將針對夜市、傳統市場和旅遊景點發佈防疫指引，原則上就是要管制這些地方的人口總量，以及要維持社交安全距離。

面對援外質疑強調醫用口罩充足

有台灣媒體提問，近日台政府將捐贈1,000萬片口罩援外，國民黨立委呼籲政府應先公開第一線醫護人員對口罩的需求，確定能滿足台灣內需後才可援外。對此，陳時中表示醫院目前都有55天口罩的備用量，基層診所也有相當充足的配送量。

台疫情指揮中心專家召集人張上淳表示，台灣對於治療新冠肺炎疫苗的研發工作仍積極進行中。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

無法確認武漢是否解封

由於武漢市預計於4月8日解封，對於有多少台灣民眾將自武漢返台，陳時中指出，他沒辦法確認武漢一定會解封，以及解封的程度為何，台灣的防疫措施不變，會看相關協商情況如何，再進行相關因應。他表示，目前台灣的集中檢疫所約有1,500個床位，可因應武漢台人返台。

相信科學 駁呼吸自療偏方

對於有台灣媒體問及，疑似感染新冠肺炎的英國知名作家，《哈利波特》作者J·K·羅琳（J. K. Rowling），自稱靠呼吸自療法治癒新冠肺炎一事。疫情指揮中心專家召集人張上淳表示，如果沒有經篩檢，不能確定該作家是否有罹患新冠肺炎。他指出，英國因為醫療量能無法負荷，所以輕症者得靠自我居家休息來複原，但呼吸治療法在醫學上沒有依據。

陳時中補充說，現在坊間有很多療法，在不妨礙醫療時可嘗試，但他強調還是要遵從現有的科學和醫療行為，不要喪失科學能給人的保障。

此外，英國首相約翰遜（Boris Johnson）因新冠肺炎病情惡化送進加護病房一事，也令台灣媒體關切起蔡英文和疫情指揮中心指揮官陳時中在面對疫情時，是如何自我保護。對此，陳時中表示，我們都相信科學，根據科學來保障自己。至於台灣總統對於自我的防疫，更是要嚴格要求，不容有任何閃失。