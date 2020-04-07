警隊改「忠誠勇毅」耗約20萬　逾萬警平均領16萬反修例行動OT津貼

去年6月起的反修例風波衍生連串示威衝突。保安局今日（7日）書面答覆立法會特別財委會表示，警隊由6月起處理公眾活動，涉及19.2億元逾時工作津貼，以平均每月領取紀律部隊逾時工作津貼的人員數目約1.2萬人計算，每位人員平均每月領取的津貼金額約為1.6萬元，即由去年6月爆發反修例衝突以來，至今年3月共十個月，人均領取16萬元。 另外，警隊於去年11月起，將服務宗旨由「服務為本、精益求精」，改成「忠誠勇毅、心繫社會」，涉及開支約19.9萬元。

膳食津貼總開支約為1.1億

保安局指，截至今年2月29日，警隊2019-20年度的紀律部隊逾時工作津貼總開支，達約20.6億元，當中19.2億元的開支與處理自去年6月起的公眾活動有關。為應付行動需要，大批警務人員自6月起須作長時間執勤，以平均每月領取紀律部隊逾時工作津貼的人員數目約12,000人計算，每位人員平均每月領取的津貼金額約為16,000元。以此計算，即平均每名領該津貼的警員於十個月以來累積獲16萬元。

另外，包括警務人員及文職職系人員在內的膳食津貼總開支約為1.1億元。

警隊自去年11月中起，委任特別任務警察，現時約有400人，約半數來自懲教署，其餘是海關及入境處人員。擔任特別任務警察屬自願性質。其本身部門原有的服務條件，包括薪酬、規定工作時數、福利、可享有的假期等，維持不變，薪金由其本身部門的開支總目支付。

換八字座右銘花費20萬元

警隊去年11月更改新座右銘，由「服務為本 精益求精」改為「忠誠勇毅 心繫社會」，保安局指，由警務處服務質素監察部的工作小組負責決策，所涉人員的職級由警司至助理處長（服務質素），更改座右銘所涉及的開支為199,600元，包括設計、印刷及安裝海報宣傳品於警察總部。局方解釋，新座右銘的理念基於2019年適值警隊成立175周年，「希望展現警務人員『忠誠、勇毅』的特質，承先啟後，積極回應市民不斷提高的期望，迎難而上，克服挑戰，專業地服務社會。」