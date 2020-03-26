【鄭麗琼被捕】警指去年中至今3300警員及家人被起底　49人被捕

民主黨中西區區議會主席鄭麗琼，今晨（26日）被警方以「涉嫌煽動意圖罪」拘捕，懷疑涉及鄭早前於facebook轉載警員被起底內容有關。警方指由去年6月至今共發現超過3,300名警務人員及其親友的個人資料被不當公開，至今共拘捕49人。

警察公共關係科發言人指，由去年6月至今，警方透過主動調查及同事報告，共發現超過3,300名警務人員及其親友的個人資料被不當公開。有人並在網上煽動他人進行違法活動，部分嚴重案件涉及刑事恐嚇。他們利用有關個人資料對警務人員及其家人造成滋擾，更非法使用警務人員的個人資料在網上申請借貸或其他服務。

去年7月至今49人被捕

網絡安全及科技罪案調查科人員經深入調查，展開多次拘捕行動。由去年7月2日至今，於全港多個地點共拘捕40男9女，年齡介乎16至60歲，涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」、「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」、「刑事毀壞」、「威脅會摧毀或損壞財產」、「刑事恐嚇」、「煽惑公眾妨擾」、「串謀公眾妨擾」、「煽惑謀殺」、「欺詐」及「作出具煽動意圖的作為」等。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方指已就事件設立24小時熱線予受影響的人員舉報，並向受影響人員提供適切的協助，重申互聯網的世界不是一個無法可依的虛擬世界。根據香港現行的法例，大部分針對現實世界用來防止罪行的法例，均適用於互聯網世界。