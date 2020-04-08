【新冠肺炎】葉劉促懲罰罷工醫護　黃碧雲斥：這邊懲罰、那邊鼓掌

率先在湖北武漢爆發的新型冠狀病毒疫情持續，立法會今（8日）早召開衞生特別財委會。多名議員關注醫院管理局會否向2月罷工的醫護人員「秋後算帳」。新民黨議員葉劉淑儀要求醫管局，向參與罷工的醫護人員進行紀律處分，又建議醫務委員會不應容許曾經罷工的醫生註冊專科資格。 民主黨議員黃碧雲斥責，「有人呢頭話要懲罰佢哋(醫護)，嗰頭又向佢哋鼓掌」，表示秋後算帳是絕不可以原諒的行為。 另外，衞生署署長陳漢儀稱，衞生署現時每日可化驗3,000個病毒樣本。由今日起，所有在機場抵港的無病徵人士，均需坐專車到亞洲國際博覽館臨時檢測中心採集深喉唾液樣本，進行病毒檢測。

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2月初，數千名公院醫護人員參與罷工，促請政府向內地全面封關抗疫，多名議員關注醫管局會否向有關員工「秋後算帳」。醫管局行政總裁高拔陞表示，會按人事程序及相關法律跟進。

新民黨議員葉劉淑儀要求醫管局，嚴肅處理罷工的醫護人員，又稱當時有視網膜脫落的病人因手術延誤致盲。她認為，如局方不採取紀律處分，將會縱容醫護人員的罷工行為，無法保障市民健康。她建議，醫委會不應容許曾經罷工、未獲取專科資格的醫生註冊，又斥責醫護「諗住喺醫管局做夠就出去賺錢」，不為病人健康著想。

黃碧雲：呢頭話要懲罰佢哋，嗰頭又向佢哋鼓掌​

葉劉淑儀昨日（7日）在其Facebook專頁上載了「一起鼓掌」影片，與特首林鄭月娥、政務司司長張建宗等人「為全球堅守崗位；站在抗疫前線的醫護人員打氣。」民主黨議員黃碧雲斥責，「有人呢頭話要懲罰佢哋，嗰頭又向佢哋鼓掌」，堅稱秋後算帳是絕不可以原諒的行為。衞生服務界議員李國麟亦批評，有人以「文革式批鬥」抹黑醫護人員，無助解決醫護短缺問題。

葉劉淑儀要求醫管局嚴肅處理較早前參與罷工的醫護人員。（張浩維攝）

葉劉淑儀昨日（7日）在其Facebook專頁上載了「一起鼓掌」影片。（Facebook截圖）

醫管局：新個案平均可在24小時內入院

議員陳凱欣批評醫管局安排新冠肺炎病人送院的程序慢，形容有患者「有病不能入院」。醫管局行政總裁高拔陞稱，現時新確診個案平均可以在24小時內安排入院，倘病人病徵嚴重和明顯，會加快送院。他又說，至今有約100名感染新型冠狀病毒病人轉送至第二線隔離病床。

另外，多名議員關注醫護人員的防護裝備。高拔陞說，隨着內地復工，醫管局外科口罩及保護衣存量較疫情爆發初期改善，但全球疫情嚴峻，供應鏈並不穩定。醫管局已經減少一半非緊急手術，並會繼續從不同途徑尋求更多供應商。陳肇始亦表示，大部份保護衣物於內地採購，早前內地通關出現困難時，政府有協助梳理。

議員陳凱欣批評醫管局送院程序慢，形容有患者「有病不能入院」。（張浩維攝）

衞生署：每日可化驗3,000個病毒樣本

另外，衞生署署長陳漢儀稱，衞生署現時每日可化驗3,000個病毒樣本。由今日（8日）起，所有在機場抵港的無病徵人士，需即時坐專車到亞洲國際博覽館採集深喉唾液樣本，進行病毒檢測。而抵港前14日內曾到湖北省、從陸路口岸來港的人士，則會獲發樣本瓶，在家居檢疫期間收集深喉唾液樣本進行病毒檢測。