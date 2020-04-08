新冠肺炎｜社民連工黨「限聚令」下遊行抗議林鄭加薪　警未阻止

特首辦回覆財委會提問時透露，行政長官林鄭月娥在2020至2021年度的薪金預算開支為521萬，較去年度加薪12萬，平均每月加薪1萬，惹來社會熱議。 社民連及工黨今日（8日）發起遊行，由中環滙豐總行遊行至禮賓府，他們批評政府施政離地，而林鄭在此時更按機制加薪，加上第一輪防疫基金並不能真正幫助打工仔女，要求政府盡快設立失業援助金，向受影響人士提供最高六個月的現金津貼。

社民連批評政府在第一輪基金資助零售行業的8萬元現金津貼，只有店舖東主受惠，打工仔女根本無法得益。(高仲明攝)

社民連批評，政府在第一輪基金資助零售行業的8萬元現金津貼，只有店舖東主受惠，打工仔女根本無法得益，認為林鄭應先協助基層市民渡過難關。

社民連及工黨要求，政府應設立失業援助金，受惠者包括因疫情影響而被裁員，或非主動離職的失業人士、開工不足、強迫放無薪假、或接受強制檢疫而不獲支薪的人士，均可獲領取最高六個月的現金津貼，並應為因禁令關閉14天的行業，如健身中心，戲院，卡拉OK場所，遊戲機中心等，資助僱主支付關閉期間的員工開支的80％。

警方昨日向社民連發勸喻信，指有關公眾聚集可能違反「限聚令」，若罪成最高被判處2.5萬元罰款和監禁六個月。今日現場所見，警方沒有阻止遊行進行，但有呼籲遊行人士要保持適當距離。