新冠肺炎｜消防應變隊進駐隔離營　隊員自願報名︰予身邊人安全感

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，本港至今確診個案累計突破900宗，所有有關密切接觸者須入住檢疫中心，當中柴灣鯉魚門公園度假村及八鄉少年警訊中心，增建組合屋作檢疫單位。消防處因而成立「快速應變隊」，每隊由5人組成，主要負責於檢疫設施內執行滅火救援及防火巡視工作。負責籌備的高級消防隊長表示，成立目的是為當有緊急事故發生，可以爭分奪秒最即時決定行動策略，截至3月20日已有300多名人員自願報名參加。其中一位隊員、入職18年的消防員表示，「疫情嚴峻情況底下，能夠做快速應變隊，不單止幫到社會，亦都幫到自己身邊的人，予一份安全感。」

消防處「快速應變隊」由3月2日開始正式在鯉魚門檢疫中心值勤，並於3月31日起正式進駐八鄉少年警訊中心。每一隊由五名消防人員及一輛消防泵車組成，最少有三名成員擁有先遣急救員的資格，消防泵車上亦同時備滅火、救援及先遣急救工具。由於24小時運作，須12小時一更，主要負責於檢疫設施內執行滅火救援及防火巡視工作，即現時鯉魚門及八鄉每日進駐的消防員共須20人次。截至3月20日已有300多名人員自願報名參加，至今動用約200人輪流去當值，因是工餘時間執勤，會根據《公務員事務規例》作償。

負責籌組的高級消防隊長（管理組）張振毅解釋成立應變隊目的，指從消防安全角度，風險在於組合屋範圍人口密集，最多會容納300多人入住，在入營時會由民安隊介紹安全資訊，包括派發由消防處制作的「應急資訊包」，每個單位亦張貼了逃生路線圖，但始終入住者並不熟悉地形，難保萬一有疏散事故時會易生混亂。他以鯉魚門公園度假村為例，「本身已經好鄰近筲箕灣消防局，但我們都希望可以更行前一步，為接受檢疫人士提供更加即時的滅火救援行動。」作最快現場評估後，會透過消防控制中心調派更多人手及資源。

+ 3 + 2

被問到工作上的健康風險，張振毅強調，有關隊伍不需要直接接觸檢疫人士，疏散指引方面，已經為工作人員與檢疫人士擬定不同火警集合地點，消防人員都會穿戴充足的防護裝備。急救工作方面，檢疫中心有醫療輔助隊及衞生署醫護在內。他指，進駐約一個月，主要工作是與民安隊巡查設備，接獲個案都是自動報火警鐘，因天氣問題或被意外撞爛等，未有事故發生。個人防護裝備方面，他未有透露相關庫存量數目，強調「我們不會限同事，預備了足夠裝備，應用得用。」應變隊與現時其他消防工作一樣，均有穿戴及脫去個人防護裝備指引。

▼限聚令升級延長▼

+ 12 + 11 + 10

因日常基本上無辦法接觸單位，應變隊隊員、西灣河消防局消防員劉偉新表示，有資訊短片介紹組合屋結構，並傳授有關爆破技巧。預計未來會有更多組合屋形式的檢疫中心落成，張振毅表示，「大家對這份工作都是有熱衷…無論返工還是放工，都會為檢疫工作出力。」當值了兩次的舂坎角消防局消防員杜小文表示，「疫情嚴峻情況底下，能夠做快速應變隊，不單止幫到社會，亦都幫到自己身邊的人，有一份安全感，告訴其他人聽，香港政府都有準備可以照顧到這麼多人、隔離到。出到一分力，大家都好開心。」