【新冠肺炎】醫學會會長：相信會有更多私家醫生參與加強檢疫計劃

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港累計確診病例增至936宗。醫學會會長何仲平今日（8日）在港台節目《千禧年代》中表示，截至前日有78宗確診個案經私家醫生進行的檢測發現。他指，隨著技術上的問題慢慢解決，相信會有越來越多私家醫生參與「加強化驗室監察計劃」。另外，他表示本港有足夠資源，不擔心測試劑會缺貨，建議有病徵的患者，主動聯絡醫生進行檢測。

▼最新一輪防疫措施▼

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政府早前表示，衛生防護中心會將「加強化驗室監察計劃」進一步擴展至所有私家診所及醫院。私家醫生如發現有發燒或呼吸道感染症狀的病人，尤其是曾於發病前14日內曾外遊的人士，可向病人收集呼吸道樣本，並通過認可的實驗室將樣本送交公共衞生化驗服務處，進行免費新冠狀病毒檢測。

醫學會會長何仲平表示，截至前日有78宗確診個案經私家醫生進行的檢測發現。他指，最初私家醫生只能用棉花棒在病人鼻咽提取樣本以進行檢測，令醫生擔心會被感染。而現時用深喉唾液進行化驗，即可讓病人自行在家中提取唾液樣本，再將樣本提交診所進行化驗，減少傳染風險。隨著技術上的問題慢慢解決，相信會有越來越多私家醫生參與「加強化驗室監察計劃」。

對於港大微生物學系講座教授袁國勇表示，應提升病毒檢測量至每日7,000個，以切斷傳播鏈。何仲平相信本港有足夠資源提升檢測量，不擔心本港測試劑會缺貨，他呼籲有病徵的市民主動聯絡醫生，而醫生亦可主動為病人做測試，包括讓病人家屬協助病人提交樣本，減少病人外出而帶來的傳播風險。