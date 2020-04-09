【DSE2020】楊潤雄：若考場有確診考生　同場者未必列緊密接觸者

受到新冠肺炎疫情影響，中學文憑試能否於本月24日如期開考尚存變數。教育局局長楊潤雄今日出席立法會財委會特別會議時，指局方以4月24日開考為目標，若然決定有變化，會盡快公布。被問到若考場出現確診學生，局方會如何處理，楊潤雄表示，原則上考場設有坐位距離，考生須戴口罩，亦不可以交談，若考場出現確診考生，根據醫學意見，在同一試場應考的學生，未必需要列為緊密接觸者隔離，但強調要視乎每宗個案去評估決定。

【DSE2020】楊潤雄：4月24日開考為目標 拒講何時公布最終定案

受到新冠肺炎疫情影響，中學文憑試能否於本月24日如期開考尚存變數。（資料圖片）

如考生在考場以外染疫 其他考生不應列為緊密接觸者

熱血公民立法會議員鄭松泰在立法會財委會特別會議提出，如文憑試於本月24日如期開考，考場一旦有考生確診，試場內的學生會否被隔離、如何安排他們考試等。教育局局長楊潤雄回答指，原則上考場設有坐位距離，考生需要戴口罩，亦不可以交談，若考場出現確診考生，根據醫學意見，在同一考試場應考的學生，未必需要列為緊密接觸者隔離，但強調要視乎每宗個案去評估決定。他舉例，如考生在考場以外的地方染疫，「其他人唔應該當緊密接觸者」。

至於基於健康原因未能赴考的考生，楊指，學校與考評局會再作成績評估。考評局早前公布，今年作出一次性的安排，若有考生因病未能應考，考評局的成績評估最高等級，將由第4級提升至第5級。另外，因應疫情，考評局方亦將試場內考生座位之間的距離加大至1.8米，300多所試場學校均須撥出額外的課室作為試場，故今年文憑試試場課室數目以及監考員人次，都較去年增加超過一倍。