新冠肺炎｜文憑試倘無法開考　教協調查：七成校長及老師贊成延期

新冠肺炎疫情肆虐，文憑試能否順利舉行，仍是未知之數。教協一項調查顯示，倘文憑試無法於今個月如期舉行，7成受訪校長及老師贊成延期。

▼限聚令升級延長▼

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教協於本月初向中學教師發網上問卷，成功獲逾3,000個回覆，當中包括212位中學校長。調查結果顯示，若無法如期本月底開考，逾7成受訪者支持押後至6月或7月開考，而大學則延至10月開學。受訪者支持方案理由包括「大學延後開課可以接受」、「考試是評核學生能力最佳方式，不應取消」，分佔60.9%及57.7%。

教協一項調查顯示，倘文憑試無法於今個月如期舉行，7成受訪校長及老師贊成延期。（陳淑霞攝）

另外有兩成半人則反對延期，原因包括「考試一再延遲，學生身心備受折磨」、「6、7月疫情或未緩和」等，分別佔22.2%及16.8%。調查又指，僅3成受訪者支持取消考試；另有兩成受訪者支持全體中六生重讀一年，延後一年再考文憑試。

教育局局長楊潤雄昨（7日）表示，以開放態度探討中學文憑試如期在今月24日開考、進一步延期、甚至取消文憑試等不同情況，他強調仍以本月24日開考為目標，但同時擬定後備方案。

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立法會議員葉建源表示，不論是延期、取消，抑或重讀，均屬不完美的後備方案，但冀可從中覓得對考生影響最少的可行做法。距離原訂開考日期不足數星期，他促請教育局盡快明確交代，「當然愈快愈好」。

教協副會長、中學教師田方澤認為，文憑試開考無期，不但影響考生溫習節奏，亦令他們產生焦慮感，「唔知道呢一刻溫唔溫好。」他期望，倘疫情受控，希望可如期開考：「但始終唔到我哋決定」，又冀局方勿「擠牙膏」式於開考前一、兩周始公布決定，「咁會對學生、學校都好折磨。」