商人生意失敗　用假授權書抵押家族物業借1800萬　弟指證裁罪成

商人利用一份虛假的授權書，訛稱受母親和弟弟授權，將二人聯權擁有位於九龍塘的物業抵押，並從5間放債人公司借得7筆逾1800萬元的貸款。商人弟弟一直被蒙在鼓裡，直至收到催款通知書才發現有異，弟弟一度想替被告還債，惟發現兩兄弟與母親聯名銀行戶口中逾700萬元的存款，亦遭被告提取。商人後來被廉政公署拘捕，早前在區域法院就5項使用虛假文書的副本罪受審，今日（8日）被裁定罪成；法官將判刑押後至4月22日處理，期間被告需要還押候判。

被告陳錦洪在區域法院被裁定5項使用虛假文書副本罪成。(資料圖片)

抵押物業在九龍塘馬克尼道

被告陳錦洪，63歲，被裁定五項使用虛假文書的副本罪名成立。控罪指，被告於2014年12月至2015年5月，使用看來是由其母親李麗坤及弟弟陳錦華所簽的虛假授權書副本，向五間持牌放債人公司，即中寶國際融資有限公司、樂天按揭信貸有限公司、借得易財務有限公司、亨運財務有限公司及中金投集團有限公司，成功申請逾1800萬元的貸款。涉案物業位於九龍塘馬克尼道碧滿閣，案發時由李麗坤及陳錦華聯名持有。

案情指，被告的弟弟陳錦華在2015年4月收到財務公司的追債信件，指他及其母欠債450萬元，惟陳錦華稱他未有向該財務公司借款。其後財務公司向他出示一份由他和母親簽署的授權書，指他已經將碧滿閣物業抵押予財務公司，但陳錦華表示他從未簽署過任何類似文件。

因生意失敗拿家人物業作抵押

事後陳錦華質問被告，被告承認他因生意失敗而拿物業抵押；庭上證供亦指被告曾帶財務公司人員到碧滿閣家中，勸服母親在授權書上簽名；陳錦華一度提出要求拿出父親遺產替被告還債，但其後發現被告早已經將戶口中約700 多萬元提空，他和母親亦被被告從戶口中除名。

曾去信叫弟弟重新撰寫授權書

法官裁決時指，事件發生後，被告曾就此事透過短訊向陳錦華相求，希望弟弟幫忙並重新撰寫一份授權書，否則被告有可能面臨14年的監禁。法官質疑，被告身為一名有經驗的商人，理應明白抵押物業的方法，質疑他一早已經知道自己犯法，否則為何會求弟弟幫忙以免於牢獄之災。

認為弟弟及母親不會借錢

法官又指，被告警誡下表示他如果直接向弟弟或母親要求借款，他們定必拒絕。法官因而認為被告在明知不會獲弟弟同意，故使用虛假的授權書，將弟弟和母親的物業作抵押借款。最終法官判處被告五條使用虛假文書的副本罪成立，並將案件判刑押後至4月22日處理。

案件編號：DCCC 448/2019