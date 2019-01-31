汽車前銷售經理向運輸署交69封假文書　圖改車涉欺詐被囚9個月

一名商用車輛分銷商前銷售經理，早前向運輸署遞交了69封虛假的「不反對通知書」，以尋求批准貨車改動工程，被廉政公署起訴，今日（31日）被裁定八項欺詐罪名成立，違反《盜竊罪條例》第16A條，被判入獄9個月。

廉政公署早前起訴一名商用車輛分銷商前銷售經理涉欺詐，被告今日(31日)被判入獄9個月。（資料圖片）

被告歐仲森，為躍達汽車有限公司（躍達）前銷售經理，專責安排涉及縮短或加長現貨貨車底盤輪距的改動工程，其工作包括向運輸署遞交申請，以作相關改動。根據運輸署要求，貨車的改動工程申請，須獲生產商同意，因此在向運輸署申請前，須向生產商提供相關的改動資料，並取得其批准；如獲批准改動，生產商會發出「不反對通知書」，以證明不反對在貨車上作改動。

2012年7月9日至2016年6月23日期間，歐仲森製備63封及3封分別看來是由兩間商用車輛生產商發出的「不反對通知書」，以證明生產商不反對有關車輛擬作的改動工程；然後在向運輸署提交批准改動該車輛的申請時，使用有關「不反對通知書」，藉此誘使運輸署的車輛檢驗主任，批准有關申請。

廉政公署表示，歐仲森今日在區域法院被判入獄9個月；運輸署、躍達及該兩間商用車輛生產商在廉署調查案件期間提供全面協助。