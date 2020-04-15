現代教育兩分校已取消註冊　積金局接員工被斷供MPF投訴

新冠肺炎疫情下，全港停課，補習行業幾乎停擺。而現代教育疑現經營困難，向教育局申請取消三間分校註冊，當中兩間已在上月被取消註冊。有前員工向《香港01》透露，2019下半年受社會運動影響，報讀人數減，不少教職員都被裁，並一度出現拖糧情況；積金局確認接獲員工被斷供MPF的投訴，透露正積極跟進中；而勞工處亦表示關注事件，籲受影響員工聯絡署方。 《香港01》已就事件向現代教育查詢，截稿前未獲回覆。

有現代教育前員工批公司突然斷供MPF，積金局確認接到投訴，並正積極跟進。（現代教育網頁影片截圖）

取消上水、銅鑼灣分校註冊

政府防疫抗疫基金中表明，按《教育條例》註冊的補習學校可獲一筆過四萬元紓困津貼，紓緩補習學校日常營運的財政負擔；至於較大開支的教師薪酬，補習學校可就僱員薪酬申請保就業計劃下的資助，即港府每月每人最多資助9,000元。資助未發，已有大型補習社申請取消個別分校的學校註冊。

教育局發言人回覆確認，今年3月分別接獲現代教育中心（上水）、現代教育中心（銅鑼灣）日校及現代教育中心（銅鑼灣）夜校申請取消學校註冊，當中銅鑼灣日校及夜校的學校註冊已據《教育條例》取消。截止本周二（14日），以「現代教育中心」名稱註冊的學校共有七間，包括現代教育中心牛頭角夜校、太子夜校、沙田夜校、牛頭角、上水、將軍澳及西樓角。

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前員工指控斷供MPF及拖糧

一名出示了現代教育合約文件的前教職員表示，公司受社會運動影響，去年起收生人數已大減，至疫情下需要停課，營業額銳跌。據《香港01》獲得一封現代教育內部電郵，現代教育向員工表示，因多間分校營業額受停課影響，須延遲出糧：「公司盡最大誠意及能力，在本月（3月）7日或之前發放部分薪酬，餘額會在3月內發放」，並盼員工「發揮香港人獅子山下精神，與公司共渡難關。」

該名教職員表示，公司早已通知他會解約，惟最後兩個月的通知期內仍須上班，未料遇上公司單方面「拖糧」感到無奈，透露多名員工有聯絡勞工署求助。他又稱，發現公司斷供MPF，至4月初才將2月供款補上，質疑做法有違法例規定。

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積金局：接獲投訴、正積極跟進

勞工處表示關注事件，呼籲受影響員工可致電勞工處熱線「3527 3390」。

而積金局回覆《香港01》確認，接獲現代教育員工的投訴，正積極跟進有關個案，有需要時會按情況與勞工處等相關政府部門聯絡，呼籲受影響僱員或前僱員可致電2918 0102聯絡積金局。

積金局強調，十分重視僱主拖欠強積金供款的違規個案，而積金局首要職責是協助僱員追討僱主拖欠供款，提醒僱主拖欠強積金供款屬刑事罪行，最高可被判處罰款45萬港元及監禁4年，拖欠亦須支付相等於拖欠供款金額的5%附加費予僱員。



《香港01》已就事件向現代教育查詢，截稿前未獲回覆。