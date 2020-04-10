新冠肺炎︳停課下教育中心零收入　業界籲政府補貼七成租金

新冠肺炎於本港肆虐多月，許多行業無法如常經營，私營教育行業更由於學生停課而陷入零收入的苦況。 教育中心聯盟今日（10日）聯同立法會議員鄭松泰、梁耀忠召開記者會，批評政府第二輪紓困措施無助支援業界，沒註冊的教育中心，例如Playgroup、興趣班等更是無法得到四萬元的一筆過資助，並要求政府向所有補習社及教育中心於停課期間每月資助七成租金津貼。

教育中心聯盟今日（10日）聯同立法會議員鄭松泰、梁耀忠召開記者會，批評政府第二輪紓困措施無助支援業界。(劉錦華攝)

教育中心聯盟以問卷調查方式訪問了五百間本港教育中心，其中四成是註冊補習學校，六成是非註冊教育中心。當中有99%受訪者表示不滿政府第二輪紓困措施，93%受訪者稱就算獲發四萬元資助，都會在3個月內倒閉，而約五十間受訪的Playgroup持有人，全數指將會結業。

教育中心聯盟代表任先生表示，政府會對其他行業有特定的行業支援措施，質疑政府為何忽略非註冊教育中心。他稱假設9月復課，平均每間教育中心需要在停課期間付出一百萬的成本繼續經營，而政府發放的四萬元資助「一個月租金都不夠」，但遊戲機中心等卻能夠得到十萬資助，批評「派錢派到99%人不滿意」。他指政策出台後後，打算結業的同業數量反而上升，是因為對政府運作的「幻想破滅」。

教育中心聯盟另一位代表蘇先生表示，五成薪金津貼對補習界而言無用，因為在零收入下根本無法經營，而聯盟提議的七成租津事實上亦是難以渡過難關，同業們結業、借錢度日的事每日發生，預料許多同業用光積蓄後結業。他稱自己在公屋商場經營補習社，每月花費十二三萬，現時一筆過四萬元的資助作用不大，業主又無意考慮減租。他又認為私營補習社是教育制度下的產物，例如現時升小學的面試嚴苛，如果不報Playgroup「肯定蝕底」，因為家長單靠自己無法訓練小朋友應付面試，但政府卻不肯支援這些行業，否則會「承認自己的教育制度有不足」。



蘇先生(中)表示，五成薪金津貼對補習界而言無用，因為在零收入下根本無法經營。(劉錦華攝)

鄭松泰表示，政府的紓困措施只惠及與建制派功能組別友好的行業，遺忘民生及基層服務行業，如社會企業、補習界等界別則被遺忘。他政府批評閉門造車，不了解什麼行業最水深火熱，亦不了解各行業的工作性質及價值。鄭松泰指，援助私營教育界對基層託管及有特殊需要學童有重要性。鄭松泰表示，補習界沒有如美容業及酒吧業般大規模爆發疫情，是因為業界自律停業配合政府防疫，但政府只向爆發疫症後停業的行業補償，而忽略自律停業的行業是不公道。

梁耀忠則指，私營教育界停業是由於政府宣布停學，支援他們的薪金、租金責無旁貸，但現時四萬元的資助只是「應酬、施捨」，無法達到保就業效果。他批評當局未有正視教育中心的貢獻，認為復課後雙職家長或難以找尋地方託管學生。