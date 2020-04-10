肺炎口罩｜教育局牽線狄志遠與小學合作供應口罩　創造復課條件

新冠肺炎疫情持續，口罩成為市民外出的必需品。教育局局長楊潤雄在facebook表示，留意到中童口罩供應緊張，故教育局早前引薦狄志遠團隊（SOSo Mask）與小學學界洽商，雙方已達簽署合作協議，小學將有穩定中童口罩供應。而校方可以成本價向學生轉售中童口罩。楊形容，合作有助減少學校及家長對口罩採購的憂慮，為復課創造條件。

教育局局長楊潤雄在facebook表示，教育局早前引薦狄志遠團隊（SOSo Mask）與小學學界洽商，協助小學購入中童口罩。（「楊潤雄」facebook相片）

楊潤雄表示，雖然學校繼續停課，但教育界已把握時間為復課準備，考慮到中童口罩供應仍然緊張，故教育局早前引薦狄志遠團隊(SOSo Mask)與小學學界洽商，在他見證下，資助小學校長會與香港家庭教育學院簽署合作協議。

香港家庭教育學院總監狄志遠及新思維成立的「SOSo Mask」，日後將向資助小學提供中童口罩。楊潤雄指，學校除了可購買口罩作校本儲備，亦可代學生家長訂購，但強調校方必須以成本價轉售。他又相信，合作有助解決學界及家長對口罩採購的憂慮，同時為復課創造條件。

楊潤雄表示，雖然學校繼續停課，但教育界已把握時間為復課準備，當中包括尋找中童口罩貨源。（「楊潤雄」facebook截圖）

教育局表示，據知已有本地生產商將部分生產線撥作生產兒童口罩，而當局已聯絡不同供應商協助學校統籌採購兒童口罩，並會繼續就疫情聽取醫學意見、跟進學校準備及留意防疫物資供應情況，再決定復課日。

教局重申，復課至少三星期前會作公布，讓學校有足夠時間部署。而教局已向學校提供一筆過「防疫特別津貼」，助學校補充防疫物資等。

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