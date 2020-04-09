HKTVmall口罩│採「有貨先賣」政策　想買要留意三大要點

HKTVmall 在Facebook專頁宣布，下星期一（4月13日）起讓市民登記抽籤買口罩，由於供應量有限，首次開賣會以「先登記抽籤，中籤後購買」形式隨機抽出3,000人購買口罩，每人限購一盒。

公司今日（9日）再提供更多詳情，公司提及有三大要點，包括中籤後要先成為會員才可以購買口罩，同時亦要留意運費，至於下次抽籤待生產到一定數量才進行。

重點一、先登記做會員

公司稱有意購買的客戶需要先登記成為HKTVmall會員，若抽籤成功，中籤人士需要在7天內落訂單購買，付款時輸入兌換碼，口罩會加入購物車。同普通訂單一樣，整張訂單的商品會一齊送到指定送貨地址，或者到自取點收貨。

重點二、運費安排與平時一樣

運費方面則與平時的安排一樣，普通會員買滿500元可免運費；VIP會員為350元；自取則為200元。未買滿以上指定金額，VIP會員運費為40元，普通會員運費為80元。公司稱，由於未能解決物流營運成本，所以運費與平時的安排一樣。

+ 5 + 4 + 3

重點三、下次抽籤日期係...

公司又指，生產口罩「唔係咁簡單；R小隊捱咗幾晚通頂，先做到條似樣啲嘅生產線」由於希望「有貨先賣」，因此暫時只能公佈第一次嘅抽籤日期，惟重申，只要生產到一定數量就會再抽籤。

第一次抽籤日期由4月13日（星期一）早上9點至4月19日（星期日）晚上11點59分可以登記抽籤，唯一去登記系統嘅入口如下：https://hktvmall.azureedge.net/