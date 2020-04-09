新冠肺炎｜日增13宗　35歲女遊法兩月曾發燒　利園工作男源頭未明

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港今日新增13宗個案。據最新資料顯示，第966個案是一名35歲女子，她在2月1日至4月4日曾前往法國，而早在回港前，她在法國（3月10日）已發燒，即她至今已發病約一個月，而隨行的女傭在兩日前（7日）已確診。 此外，兩名留學英國的男學生均早在半月前已現病徵，至本月初返港。

兩英國留學生早在半月前已現病徵

今日新增的13宗確診個案中，10人均有外遊紀錄，當中包括兩名留學英國的男學生。兩人均早在3月已現病徵，於本月初返港。

其中一名21歲男生（#967）早在3月25日失去嗅覺，昨日（8日）回港後，由亞洲博覽館送往伊利沙伯醫院。另一男生為22歲英國留學生（#969），他亦早在3月20日咳嗽，在周一（6日）返港進行家居檢疫，他住在藍田滙景花園2座，已送聯合醫院。

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外傭與僱主同遊法國皆中招 僱主早在3月10日發病

966確診個案為一名35歲女子，她在上月1日至本月4日曾前往法國，隨行的女傭在兩日前（本月七日）已確診（#921）。但據衞生防護中心資料，她早於3月10日發燒，比起早前確診的女傭發病日（3月31日）早三星期，而她回港後正在大角咀瓏璽第6B座接受強制家居檢疫，目前留在伊利沙伯醫院接受治療。

兩人待入院

今日待入院人士只有兩名，分別是住在上環萬和閣的43歲男子（#968）及尖沙咀金德大廈的39歲男子（#972）。

疑似個案發病後曾到多地

本港新增一個無源頭的感染個案。患者43歲（#968），曾在信德中心外慢跑，沒有外遊記錄，與太太、兒子、家傭同住在上環文咸東街萬和閣。他本月3 日在利園一期做IT工作，翌日起發燒。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日曾指，他曾在上環的快餐店食飯，惟名單上卻未有相關資料。

另外，本港亦再增一宗無源頭的疑似個案（#961），31歲女病人在4月1日發病，出現喉痛，住在尖沙咀寶勒巷華寶大廈。發病翌日曾到上環李寶椿大廈，第二日再到尖沙咀基督教協進大廈。

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一家三口齊中招

第974宗個案，是早前確診的40日大男嬰（#757）的父親，即至今一家三口已同樣確診。他們同樣居於紅磡東禧閣，男患者在4月8日起發燒。

該名嬰兒早前被曾到訪「All Night Long」酒吧的患者（#462）手抱，懷疑因此染疫。後來嬰兒的母親（#757）確診，至今日其父親亦同樣染病。

尖沙咀All Night Long酒吧有樂手及光顧的女警確診。（資料圖片 / 羅君豪攝）

酒吧群組多一宗

此外，酒吧及樂隊群組再多增加一名患者。38歲男士（#973）曾光顧「Centre stage」酒吧。他沒有外遊記錄，自3月21日起發燒，住在上環禧利大廈。