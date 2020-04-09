營運專線小巴的捷輝汽車今（9日）突宣布倒閉，並遣散所有員工，轄下4條小巴線明日起停辦。有車長大嘆結業突如其來，對淪為失業大軍感徬徨，擔心血汗錢化為烏有；有員工則透露，公司無法支付遣散費，需向勞工處申領破欠基金代出糧。 運輸署與捷輝商討後表示，捷輝承諾會維持九龍專線小巴第2號（黃埔花園 - 又一城）和6號（黃埔花園 - 尖沙咀漢口道）的服務至4月11日（星期六），上午8時至晚上8時，每20分鐘一班。

捷輝汽車四條專線小巴明日起停運。（歐嘉樂攝）

新冠肺炎｜黃埔四條專線小巴突停運 車長遭遣散憂要申請破欠基金

新冠肺炎｜四條黃埔小巴線明日停運 捷輝小巴遣散所有車長及員工

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受影響需停辦的小巴線包括來往黃埔、尖沙咀的6及6X，以及來往黃埔、又一城的2及2A。捷輝汽車老闆今早向員工交代結業事件。

任職21年的夜更小巴車長陳先生透露，今朝開工時始接獲通知，對於突然失業感到徬徨，「冇工開就手停口停」。他指，港鐵黃埔站未開通前，是小巴黃金期，「車車都爆棚」，惟目前每車僅餘數位客人。

陳先生透露，今朝開工時始接獲通知，對於突然失業感到徬徨。（歐嘉樂攝）

另一車長周先生任職八年，他亦對突然結業大感錯愕，又指月前曾應公司要求減工時，即變相減薪，以為公司能捱過難關，他稱老闆今早交代時稱會有會計部計算尾數，但憂慮難以追回應有賠償，倘公司未能如期支薪，會向勞工處求助：「血汗錢嚟，一定會追返」。他又指，自己年紀大，從事職業司機多年，擔心無法另覓工作。

有員工則透露，據其所知，受影響員工包括車長及站長等，共約60多人，惟公司未能支付償還遣散費，需向勞工處申領破產欠薪保障基金。他又指，隨着港鐵開通，載客量由每日三萬多人，下跌至萬多人，社會事件及疫情進一步影響，每日更只得數千乘客，客流量大不如前，亦相信是公司倒閉原因。

周先生任職八年，他亦對突然結業大感錯愕。（歐嘉樂攝）

大專生Alex 專程與友人前來拍照留念，他指此小巴路線是自己及不少學生的集體回憶，由於會駛經九龍城及九龍塘一帶校網，平日均有不少附近學校中學生乘搭，「早上會大排長龍」。Alex 本身居黃埔，出入九龍塘亦靠小巴代步，「上落位都方便好多。」

大專生Alex 專程與友人前來拍照留念。（歐嘉樂攝）

陳生及陳太亦是小巴常客，他們以前住在黃埔，惟數年前搬往土瓜灣，遂經常乘搭2A往返，「返嚟呢邊買餸」，他們大嘆，小巴停運非常不便，「緊係好大件事」，或考慮改乘步程較遠的巴士代步，他們期望政府盡快招標，尋找新的營運商。

據了解，捷輝汽車執行董事謝健良向員工發信，指港鐵觀塘線延線通車後客量下降。稍有好轉時，再受疫情影響，連月錄得超過200萬元虧損。

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運輸署表示，今日中午收到捷輝的書面通知，由明日（10日）起終止營辦第2、2A、6、6X號九龍專線小巴服務。運輸署隨即與捷輝的代表會面，捷輝表示由於其財務狀況無法繼續營運。經商討後，捷輝承諾會維持九龍專線小巴第2號（黃埔花園 - 又一城）和6號（黃埔花園 - 尖沙咀漢口道）的服務至4月11日（星期六），上午8時至晚上8時，每20分鐘一班。

同時，運輸署已啟動應變方案，擬定替代服務：

． 由四月十二日（星期日）起，加強九巴8A（黃埔花園 - 尖沙咀循環線）和8P （海逸豪園 - 尖沙咀循環線）的服務，包括增加班次和車輛；以及

． 運輸署亦正積極聯繫其他營辦商臨時營運黃埔花園 - 又一城的專線小巴第2號和2A號線。

運輸署會密切監察該區的乘客需求，協調各公共交通服務，並在有需要時，加強相關服務。

因應近年專線小巴乘客量下降，運輸署已透過調整路線、班次和票價，以協助該營辦商改善營運環境。運輸署會檢視地區的整體公共交通服務、乘客需求，以及專線小巴營辦商的運作情況，以籌備重新招標專線小巴路線。另外，運輸署得悉捷輝已聯絡勞工處，協助處理員工遣散事宜。