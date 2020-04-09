新冠肺炎｜消息：參與331太子站行動確診警長肺衰竭　入ICU需插喉

新冠肺炎疫情持續，本港確診人數累計超過970人，當中包括4名警員。有消息人士透露，在4月4日確診、曾參與處理3月31日太子站示威活動的46歲確診警長，因情況變差，出現肺衰竭，今晚（9日）轉入深切治療部，情況危殆，要插喉治療。

▼3月31日 太子站▼

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4月4日確診 今轉危殆

早前確診的46歲的石硤尾警署警長，隸屬西九龍機動部隊，早前確診感染新型冠狀病毒肺炎，編號為第854個案。他在4月1日發病、4月4日確診，曾參與處理3月31日的太子站示威活動。

消息人士透露，今晚8時左右該名警長因情況變差，已轉入深切治療部，肺部衰竭，需要插喉，情況危殆。

石硤尾警署先後兩警確診 120警隔離

翻查資料，確診警長屬九龍總區機動部隊，沒外遊紀錄，但他與3月30日確診的31歲警員，同在石硤尾警署工作。警方消息人士曾透露，石硤尾警署已用作行動基地，機動部隊會在該警署內更衣及出車，故兩名確診警會共用警署內的廁所、更衣室及浴室。

防護中心傳染病處主任張竹君曾表示，該兩名警員曾共用同一樓層的洗手間，其內公用設施如手柄、洗手盆可能受環境污染。因此使用過該些設施的約120名警員，需到檢疫中心隔離。而石硤尾警署廁所及浴室等設施事後亦已徹底消毒。

前後四警員確診

疫情以來，共有4名警員確診，當中一人出院。本港第一宗確診警員是第69宗個案，他是48歲男子，居於油塘油美苑潤美閣，駐守北角分區，屬軍裝巡邏小隊，後負責東區警區防暴隊工作，在2月4至16日期間主要在柴灣、北角及香港仔執勤。他於2月18日晚，在西環明星海鮮燒鵝專門店與另外59名警務人員聚餐。他在3月8日康復出院。

仍留院的警員中，第二名確診警員是22歲女子（428個案），她居於太子荔枝角道19號，駐守深水埗警署，隸屬巡邏小隊，沒參與任何前線工作，亦沒與市民接觸。她在3月20日曾與一名同事到有群組爆發的尖沙咀酒吧All night long，發病前後曾到本港多個地方，包括青衣城、始創中心、奧海城二期、荃新天地一期、荷李活商業中心、瓊華中心等。她在3月24日到過新界南總部靶場練習射擊，初步了解，與她有接觸的警員多達80、90人。由於第二名確診警員在明愛醫院求醫時曾拒戴口罩，令兩名抽血員被列為密切接觸者，需入檢疫中心，警方就事件在facebook專頁稱「抱歉」。

第三名確診警是31歲男子，住在深水埗富昌邨富萊樓，駐守西九龍總區，隸屬機動部隊，在3月中至3月底曾參與反罪惡巡邏。他曾到All night long，他在3月28至29日仍有上班。

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