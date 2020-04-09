新冠肺炎｜單日增13個案　23日來最低　一人利園返工感染源頭不明

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港確診數字近日有所回落，今天（9日）新增13宗個案，數字是23日以來最低，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生形容是好現象，但認為仍需觀察最新情況，因仍有無源頭的本地個案，而這病潛伏期長，單日數字仍難反映整體走勢。 另外，在石湖墟賽馬會普通科門診診所任職清潔員的女確診者，同時有在上水的Pizzahut及薄餅博士PHD做夜間清潔，張竹君指，由於她是獨自清潔，沒有與人有接觸，該兩間食肆沒有密切接觸者需追蹤。

今天新增13宗確診個案，分別是5女8男，年齡介乎21至66歲，當中10人有外遊紀錄，包括2名學生。沒有外遊的3人中，一人屬「酒吧樂隊群組」，是一名曾去灣仔酒吧Centre stage的38歲男客人。一人是37歲男子，是40日大男嬰的爸爸，他早前做病毒測試曾呈陰性反應，4月8日在檢疫中心時發燒，張竹君估計他是受家人感染。張竹君解釋，或因第一次病毒測試時他未受感染，因此結果為陰性。至於40日大的嬰兒數天前已退燒，目前情況穩定。

13人中有一人感染源頭不明，患者是一名43歲男子，他與太太、兒子、家傭同住上環，4月4日發燒，4月8日到瑪麗醫院求醫。他在利園一期工作，從事資訊科技行業，最後上班日是4月3日，近期活動不多，主要在上環一帶的快餐店吃飯，在信德中心外慢跑。

本港今天新增13宗確診個案，翻查資料發現，數字是23日以來最低。本港在3月17日單日新增10宗確診，其後數字上升，單日最高的宗數紀錄是65宗。

對於數字進一步回落，張竹君稱希望是好現象，但認為仍需觀察最新情況，因仍有無源頭的本地個案，可能社區中仍有隱性患者；而這病潛伏期長，現時難下定論。她亦重申，或因回港者減少，確診者數目亦會下降，單日數字難反映趨勢。

▼限聚令升級延長▼

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張竹君表示，在石湖墟賽馬會普通科門診診所任職清潔員的57歲女確診者，她同時有在上水的Pizzahut分店及上水彩園邨的PHD薄餅博士做夜間清潔工作，據患者所說，她獨自在店內清潔，沒有與其他人有接觸，而清潔時有戴口罩、手套，該兩間食肆沒有密切接觸者需追蹤。

至於該確診者工作的石湖墟賽馬會普通科門診，晚上屬美沙酮診所，該診所一名員工曾與確診者打招呼，不屬密切接觸，會做醫學監察。另外，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生稱，新界東家庭醫學部同事會在石湖墟及打鼓嶺兩間診所工作，已為兩間診所的49名職員做測試，今天會再為其餘54人做測試，暫時沒有陽性的報告。至於在石湖墟診所採集的40個環境樣本，包括廁所，全部屬陰性。

另外，一名尼泊爾籍孕婦（第933宗）發病後曾經到伊利沙伯醫院日間醫療中心做婦產科檢查，有傳媒報道同場有20名孕婦，何婉霞在記者會上被問到當時有多少名孕婦，是否需要追蹤她們時，指該確診孕婦在日間醫療中心全程有戴口罩，沒有交代有無追蹤其他孕婦。而被問到中心的電腦系統與伊院系統是否互通，中心能否得知該孕婦有做病毒測試時，她亦沒有回應，僅指中心職員會做醫學監察，因評估後覺得風險低。