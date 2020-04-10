新冠肺炎｜何栢良：確診個案有下降趨勢　勿開心太早憂傳播鏈未斷

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，昨日本港新增13人確診新冠肺炎，是三個多星期以來最少，對此，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目中表示「勿太早開心」。他指，雖然確診個案有下降趨勢，但問題未曾解決，而昨日仍有酒吧群組相關個案確診，代表傳播鏈持續約一個月都仍未截斷。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，戴口罩有用，但並非萬無一失，有研究顯示飛沫時速可達100公里，若隱形患者在家中大聲說話、咳嗽、打噴嚏等，病毒便有機會射穿口罩。

對於昨日本港新增13人確診新冠肺炎，是三個多星期以來最少，何栢良表示「無太早開心」。他指，雖然確診個案有下降趨勢，但問題未曾解決，而昨日仍有酒吧群組相關個案確診，即群組爆發約一個月，但傳播鏈仍未截斷，加上仍有來歷不明的個案，而社區中做檢測的數量仍然很少，相信社區防疫措施仍「唔穩陣」。

衞生防護中心宣布，周六（11日）起，在檢疫中心住滿十日的人，可回家家居檢疫四日，期間佩戴電子手環，以完成14日檢疫期，而他們離開中心前須做病毒測試，呈陰性、再經過醫護評估才可回家。

何栢良表示，表示經過10日後才發病並非沒有可能，內地亦有患者超過14日才發病。他認為政府應平衡私隱和透明度，公布家居檢疫者所在的大廈，令公眾做好防疫措施，他亦呼籲市民不要歧視檢疫者，應該守望相助。