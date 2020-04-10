新冠肺炎｜周六起住檢疫中心十日後回家隔離四日　許樹昌指風險微

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，衞生防護中心周四（9日）晚宣布，入住檢疫中心的密切接觸者愈來愈多，周六（11日）開始，在檢疫中心住滿十日的人，可回家家居檢疫四日，期間佩戴電子手環，以完成14日檢疫期。他們離開中心前須做病毒測試，呈陰性、再經過醫護評估才可回家。 大部份人是在2至7日發病，現時在檢疫中心14日期滿前兩日，即第12日做病毒測試，呈陰性就可離開。中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受傳媒訪問時指，如果住10日就走，則第8日做測試，風險很微，相信居家檢疫最後期間，要再驗多次唾液。

▼限聚令升級延長▼

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衞生防護中心指，一直密切檢視各個檢疫中心的使用情況和需求。鑒於疫情發展迅速，而密切接觸者數目亦維持在較高水平，預期對檢疫設施的需求將有增無減。中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會和感染控制科學委員會早前曾就檢疫中心容量對接受檢疫人士入住時間作出建議，即因應檢疫中心的容量情況，有需要時可安排受檢疫人士在入住檢疫中心十日後，於餘下四日返回家居繼續接受檢疫。經考慮可使用的檢疫設施有限以及上述建議，衞生防護中心將於4月11日（星期六）開始逐步於各檢疫中心實行有關安排，以確保有足夠檢疫設施應付疫情需要。



衞生防護中心強調，所有於檢疫中心接受檢疫的人士均沒有病徵。在實施上述措施後，有關受檢疫人士於離開檢疫中心前須進行2019冠狀病毒測試。若檢測結果呈陰性，並經過醫護人員的評估其健康狀況及其他相關因素，認為有關人士適合於餘下四天在家中繼續接受檢疫，才會作出相關安排。檢疫中心人員會於有關人士離開檢疫中心前為他們安排佩戴電子手環，以助確保他們遵守家居檢疫的要求。

火炭駿洋邨，是最多單位的檢疫中心。（資料圖片 / 黃偉民攝）

目前政府共有四間檢疫中心，分別是位於火炭駿洋邨、柴灣鯉魚門公園及度假村、荔枝角饒宗頤文化館翠雅山房及元朗八鄉少年警訊永久活動中心（少訊中心），合共提供約1,700個單位。截至周四（9日）早上，可即時使用的單位約佔三成。

可即時使用的單位約佔三成，餘下單位已被使用，或正進行清潔工作，以供下一名檢疫人士使用。

許樹昌認為，住檢疫中心十日後回家隔離四日，風險較微。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

現時在檢疫中心的人是在第12日做測試，14日隔離期滿前呈陰性就可離開。中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受有線新聞訪問時指，大部分人是在第二至七日發病，如果第十日離開中心，就會推前到第八日驗。他認為風險很微，措施只是讓適合的人回家，相信最後四日，會讓居家隔離人士留多一次深喉唾液。

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