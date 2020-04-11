口罩騙案｜騙錢騙戶口洗黑錢　有診所失2000萬元　首季1633宗舉報

新冠疫情肺炎持續，口罩等防疫用品供應繼續緊張，不少市民轉到網上平台搶購口罩。警方由今年1月至3月共接獲1,633宗與口罩有關的騙案舉報，涉及金額為4,820萬元，另有診所因採購防疫用品被騙去約2,000萬港元，失款分散至七個國家；更有人被騙銀行戶口用作洗黑錢。 警方留意到騙徒利用疫情，假冒成口罩商、衞生署等人員進行詐騙，提醒要小心核實對方身分，也要避免將個人資料輸入至來歷不明的應用程式或可疑網頁。

警方由今年一月至三月共接獲1,633宗與口罩有關的騙案舉報，涉及金額為4,820萬元。（張浩維攝）

新冠肺炎疫情下一個口罩難求，有騙徒利用市民對防疫用品殷切需求犯案，包括在網上平台發放假的口罩資訊，以及假冒口罩廠等進行網絡詐騙，甚至要求市民借出銀行戶口收取騙款，以作洗黑錢用途。

有一宗與疫情相關的網上商業騙案涉款達到2,000萬元，共涉及7個國家，包括美國、葡萄牙、荷蘭、西班牙、德國、波蘭及土耳其。（張浩維攝）

失款流入7個國家 成功截回1500萬元

商罪科反詐騙協調中心高級督察楊蓉強調，騙徒近日便利用疫情假冒成口罩商、衞生署等人員進行詐騙。而網上商業騙案在今年首兩月已經錄得1,045宗，與上年同期比較升幅達2.5倍，涉及1,870萬元，當中大部分與網上購物有關。盜用信用卡的案亦同樣錄得升幅，有226宗，較去年同期增加97宗，涉及610萬元；電話騙案同樣錄得升幅，按同期增15宗，共93宗涉3,170萬元。

楊蓉指出，有一宗與疫情相關的網上商業騙案涉款達到2,000萬元，共涉及7個國家，包括美國、葡萄牙、荷蘭、西班牙、德國、波蘭及土耳其。案件的受害人是一間診所，其責人在2月初網上刊登廣告徵購口罩等防疫用品，結果同日獲聲稱歐洲口罩供應商發電郵兜售相關的用品。

受害人不虞有詐並按騙徒的指示，將232萬歐元（約2,000萬港元）匯入14個海外戶口，惟之後無法再聯絡上對方始知受騙。警方的反詐騙協調中心聯絡海外相關的執法部門，成功攔截當中約1,500萬港元。由於案件的調查仍然進行中，相關的金額並未計算統計的1,870萬元內。

網罪案調查科網絡安全組高級督察李立民指，共拘捕39人與口罩騙案有關。（張浩維攝）

舉報不涉本地廠 騙徒超額退款利用戶口洗黑錢

網罪案調查科網絡安全組高級督察李立民透露，由今年1月至3月共接獲1,633宗與口罩有關的騙案舉報，涉及金額為4,820萬元；共39人被捕，分別是27男、12女，年齡介乎14至58歲，但他們大多是單獨犯案，未發現任何犯案集團。

而1,633宗的舉報中，並沒有涉及本地口罩生產商，而八成受害人透過社交平台等認識口罩賣家，但付款後對方便會失聯或者刪去帳號。當中也有部分騙徒在退款時，故意將大額銀碼退入受害人的銀行戶口內，再訛稱超額退𣤷，要求將餘額交還予騙徒。李立民指出，受害人在不知情下已墮入洗黑錢的圈套內，將騙徒犯案得來的款項轉入受害人的銀行戶口內再轉走。

電話應用程序讀取銀行戶口 單宗損失325萬元

另外，楊蓉也提醒騙徒近日會提供假的電話應用程式，以索取市民的銀行戶口資料。警方在4月2日收到報案，受害人收到聲稱是電話公司職員及公安的來電，並指受害人與一宗洗黑錢案有關。受害人下載一個電話應用程式，並輸入銀行戶口資料，惟稍後賬戶存款被轉走，於損失達325萬元。

警方建議市民在網上購物前應該先做資料搜集，留意是否假冒不存在的口罩等，並要求貨到付款；市民在付款後亦應該紀錄賣家的user ID等資料。同時，市民切勿下載來歷不明的應用程式，或將個人資料輸入至來歷不明的應用程式或可疑網頁，以免洩露個人資料。

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